ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Нацполі пояснили, чому перекривають дороги та від чого утворюються затори

10:20 23.04.2026 Чт
2 хв
Поліція самостійно не вирішує, де саме перекриватимуться дороги
Костянтин Широкун, Юлія Акимова, Ростислав Шаправський
У Нацполі пояснили, чому перекривають дороги та від чого утворюються затори Фото: у Нацполі пояснили, чому перекривають дороги (Getty Images)

Затори на дорогах періодично утворюються через роботу груп поліцейських та ТЦК. Але поліція не може самостійно визначати, де саме буде обмежено рух.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Читайте також: Чи справді в Київ повернулися "довоєнні" затори: експерт дав відповідь

Відповідаючи на питання, чи має так бути, що поліцейські разом з ТЦК перекривають дороги і через це утворюються затори, Вигівський визнав, що справді таке трапляється через роботу спільних груп на дорогах.

"Поліція діє в межах повноважень, визначених Законом "Про Національну поліцію" та постановами Кабінету Міністрів №1455 і №1456. Проте місця розташування постів, маршрути патрулювання та зони обмеження руху визначаються не поліцією самостійно, а військовим органом управління – комендантом", - заявив голова Національної поліції.

За його словами, саме на підставі наказів комендатури та військового командування впроваджуються заходи особливого режиму, зокрема перевірка документів та обмеження руху транспортних засобів.

Поліція у цих заходах є залученою силою, що входить до складу спільних патрулів, і яка виконує завдання на визначених локаціях і не приймає одноосібних рішень про перекриття доріг чи зміну маршрутів патрулювання.

"Ми розуміємо незручності для водіїв, проте закликаємо до конструктивної взаємодії, адже ці заходи проводяться за рішенням військового керівництва задля забезпечення оборони та безпеки країни", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, хто має право зупиняти авто, які документи обов’язкові й чи можуть представники ТЦК силоміць витягати водія з авто.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція ТЦК Поліція Києва
Новини
Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським