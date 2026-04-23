У Нацполі пояснили, чому перекривають дороги та від чого утворюються затори

Затори на дорогах періодично утворюються через роботу груп поліцейських та ТЦК. Але поліція не може самостійно визначати, де саме буде обмежено рух.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Відповідаючи на питання, чи має так бути, що поліцейські разом з ТЦК перекривають дороги і через це утворюються затори, Вигівський визнав, що справді таке трапляється через роботу спільних груп на дорогах.

"Поліція діє в межах повноважень, визначених Законом "Про Національну поліцію" та постановами Кабінету Міністрів №1455 і №1456. Проте місця розташування постів, маршрути патрулювання та зони обмеження руху визначаються не поліцією самостійно, а військовим органом управління – комендантом", - заявив голова Національної поліції.

За його словами, саме на підставі наказів комендатури та військового командування впроваджуються заходи особливого режиму, зокрема перевірка документів та обмеження руху транспортних засобів.

Поліція у цих заходах є залученою силою, що входить до складу спільних патрулів, і яка виконує завдання на визначених локаціях і не приймає одноосібних рішень про перекриття доріг чи зміну маршрутів патрулювання.

"Ми розуміємо незручності для водіїв, проте закликаємо до конструктивної взаємодії, адже ці заходи проводяться за рішенням військового керівництва задля забезпечення оборони та безпеки країни", - додав він.