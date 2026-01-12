"НАТО способно развеять эти опасения": Каллас о словах Трампа по безопасности Гренландии

Что предшествовало

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил возможности "возвращения" Гренландии к США, и даже ценой распада НАТО. Американский президент считает Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп заявил, что если США не возьмут контроль над Гренландией, тогда это обязательно сделает Россия или Китай. Он добавил, что ее оборона - это лишь "две собачьи упряжки".

По словам спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри, после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН".

В Дании резко отреагировали на такие посягательства со стороны США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства. А в Гренландии представители всех пяти политических партий заявили, что гренландский народ не желает быть американцами.

На этом фоне Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.

Отметим, Германия может предложить создать совместную миссию НАТО с официальной целью мониторить и защищать интересы безопасности Альянса в Арктическом регионе. На самом же деле главной задачей новой миссии будет защита Гренландии.