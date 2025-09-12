НАТО запускает операцию "Восточный страж" из-за атаки дронов на Польшу

НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это безрассудно и неприемлемо. Мы не можем допустить, чтобы российские беспилотники входили в воздушное пространство союзников", - отметил Рютте, объявляя операцию.
По его словам, миссия, которая начнется сегодня вечером, будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.
Генсек НАТО добавил, что союзники, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию, уже взяли на себя обязательства по участию в миссии, а другие также планируют присоединиться.
Главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич заявил, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории Альянса.
"Польша и граждане всех стран Альянса должны быть уверены в нашей быстрой реакции в начале этой недели и в нашем важном заявлении, сделанном здесь сегодня", - сказал он.
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.
В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
По информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.