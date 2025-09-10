RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

НАТО отказалось признать прилет российских дронов в Польшу нападением, - Reuters

Фото: страны НАТО подняли F-35, чтобы сбить десяток российских дронов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник в альянсе сказал агентству, предварительные данные указывают на умышленное проникновение от шести до десяти российских дронов.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника", - сообщил источник.

Действия союзников

Источник уточнил, что системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в регионе, засекли дроны с помощью радаров, но не применялись для поражения целей.

В операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты дозаправки в воздухе, находящиеся под управлением НАТО.

 

Атака российских "шахедов"

Напомним, российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. По данным Украины, дронов было 8. Это произошло во время массированной атаки России по Украины с использованием 415 дронов и 40 ракет.

Страна НАТО впервые сбивала российские дроны над своей территорией

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение воздушного пространства Европы со стороны России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал атаку "масштабной провокацией".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПольшаДрони