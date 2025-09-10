НАТО отказалось признать прилет российских дронов в Польшу нападением, - Reuters

НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источник в альянсе сказал агентству, предварительные данные указывают на умышленное проникновение от шести до десяти российских дронов.
"Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника", - сообщил источник.
Источник уточнил, что системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в регионе, засекли дроны с помощью радаров, но не применялись для поражения целей.
В операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты дозаправки в воздухе, находящиеся под управлением НАТО.
Напомним, российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. По данным Украины, дронов было 8. Это произошло во время массированной атаки России по Украины с использованием 415 дронов и 40 ракет.
Страна НАТО впервые сбивала российские дроны над своей территорией
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение воздушного пространства Европы со стороны России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал атаку "масштабной провокацией".