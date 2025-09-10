НАТО відмовилося визнати приліт російських дронів у Польщу нападом, - Reuters

Джерело в альянсі сказало агентству, що попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти російських дронів.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника", - повідомило джерело.

Дії союзників

Джерело уточнило, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.