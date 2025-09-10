НАТО відмовилося визнати приліт російських дронів у Польщу нападом, - Reuters

НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело в альянсі сказало агентству, що попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти російських дронів.
"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника", - повідомило джерело.
Джерело уточнило, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей.
В операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.
Нагадаємо, російські бойові дрони типу "Шахед" у ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. За даними України, дронів було 8. Це сталося під час масованої атаки Росії по Україні з використанням 415 дронів і 40 ракет.
Країна НАТО вперше збивала російські дрони над своєю територією
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що це було навмисне, а не випадкове порушення повітряного простору Європи з боку Росії.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав атаку "масштабною провокацією".