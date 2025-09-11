НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной, - Сикорский

В ходе пресс-конференции в среду журналисты спросили у Сикорского, как Польша относится к предложениям Киева, чтобы авиация и ПВО стран НАТО сбивали российские ракеты и беспилотники, которые представляют угрозу воздушному пространству Альянса.

По словам главы польского МИД, в тот же день Сибига снова озвучил этот призыв в разговоре с ним.

В то же время, Сикорский подчеркнул, что у польских пилотов есть определенные оперативные ограничения - прежде всего они обязаны заботиться о безопасности гражданских на земле.

"Тем временем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", - отметил он.

Сикорский уточнил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.