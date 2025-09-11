НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей РФ над Україною, - Сікорський

Під час пресконференції у середу журналісти запитали в Сікорського, як Польща ставиться до пропозицій Києва, щоб авіація і ППО країн НАТО збивали російські ракети та безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору Альянсу.

За словами очільника польського МЗС, того ж дня Сибіга знову озвучив цей заклик у розмові з ним.

Водночас, Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження - передусім вони зобов’язані дбати про безпеку цивільних на землі.

"Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", - зазначив він.

Сікорський уточнив, що наразі жодних рішень щодо цього питання не ухвалено.