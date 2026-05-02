НАТО распадается: Туск призвал остановить "катастрофическую тенденцию"

Трамп проводит изменения в странах НАТО

Отметим, что комментарий Дональда Туска прозвучил на фоне того, как несколько дней назад президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американских войск из Германии.

Буквально этой ночью стало известно, что Пентагон в течение 6-12 месяцев выведет из Германии 5000 военных. Причем по данным NYT, ведомство уже давно рассматривает такой вариант, но сейчас представители Пентагона дали понять, что решение о выводе войск - это наказание Берлина за позицию по войне США в Иране, которая разозлила Трампа.

Кроме того, на днях Трамп сказал, что идентичные действия могут произойти в Италии и Испании.

Стоит также отметить, что на фоне кардинально разных позиций США и НАТО насчет войны в Иране, Трамп говорил, что серьезно рассматривает выход Соединенных Штатов из Альянса.