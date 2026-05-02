НАТО распадается: Туск призвал остановить "катастрофическую тенденцию"

20:20 02.05.2026 Сб
2 мин
Премьер Польши озвучил, что грозит трансатлантического единству
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что альянс НАТО продолжает распадаться и это несет угрозу трансатлантическому единству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Туска в соцсети Х.

"Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса", - заявил Туск.

Он подчеркнул, что нужно сделать "все необходимые, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию.

Трамп проводит изменения в странах НАТО

Отметим, что комментарий Дональда Туска прозвучил на фоне того, как несколько дней назад президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американских войск из Германии.

Буквально этой ночью стало известно, что Пентагон в течение 6-12 месяцев выведет из Германии 5000 военных. Причем по данным NYT, ведомство уже давно рассматривает такой вариант, но сейчас представители Пентагона дали понять, что решение о выводе войск - это наказание Берлина за позицию по войне США в Иране, которая разозлила Трампа.

Кроме того, на днях Трамп сказал, что идентичные действия могут произойти в Италии и Испании.

Стоит также отметить, что на фоне кардинально разных позиций США и НАТО насчет войны в Иране, Трамп говорил, что серьезно рассматривает выход Соединенных Штатов из Альянса.

