НАТО розпадається: Туск закликав зупинити "катастрофічну тенденцію"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що альянс НАТО продовжує розпадатися і це несе загрозу трансатлантичній єдності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Туска в соцмережі Х.
"Найбільшу загрозу для трансатлантичної спільноти становлять не її зовнішні вороги, а триваючий розпад нашого альянсу", - заявив Туск.
Він підкреслив, що потрібно зробити "все необхідне, щоб повернути назад цю катастрофічну тенденцію.
Зазначимо, що коментар Дональда Туска прозвучав на тлі того, як кілька днів тому президент США Дональд Трамп анонсував виведення частини американських військ з Німеччини.
Буквально цієї ночі стало відомо, що Пентагон протягом 6-12 місяців виведе з Німеччини 5000 військових. Причому за даними NYT, відомство вже давно розглядає такий варіант, але зараз представники Пентагону дали зрозуміти, що рішення про виведення військ - це покарання Берліна за позицію щодо війни США в Ірані, яка розлютила Трампа.
Крім того, днями Трамп сказав, що ідентичні дії можуть відбутися в Італії та Іспанії.
Варто також зазначити, що на тлі кардинально різних позицій США і НАТО щодо війни в Ірані, Трамп говорив, що серйозно розглядає вихід Сполучених Штатів з Альянсу.