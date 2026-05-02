НАТО розпадається: Туск закликав зупинити "катастрофічну тенденцію"

20:20 02.05.2026 Сб
2 хв
Прем'єр Польщі озвучив, що загрожує трансатлантичній єдності
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що альянс НАТО продовжує розпадатися і це несе загрозу трансатлантичній єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Туска в соцмережі Х.

Читайте також: WSJ: Європа розробляє план "Б" на випадок виходу США з НАТО

"Найбільшу загрозу для трансатлантичної спільноти становлять не її зовнішні вороги, а триваючий розпад нашого альянсу", - заявив Туск.

Він підкреслив, що потрібно зробити "все необхідне, щоб повернути назад цю катастрофічну тенденцію.

Трамп проводить зміни в країнах НАТО

Зазначимо, що коментар Дональда Туска прозвучав на тлі того, як кілька днів тому президент США Дональд Трамп анонсував виведення частини американських військ з Німеччини.

Буквально цієї ночі стало відомо, що Пентагон протягом 6-12 місяців виведе з Німеччини 5000 військових. Причому за даними NYT, відомство вже давно розглядає такий варіант, але зараз представники Пентагону дали зрозуміти, що рішення про виведення військ - це покарання Берліна за позицію щодо війни США в Ірані, яка розлютила Трампа.

Крім того, днями Трамп сказав, що ідентичні дії можуть відбутися в Італії та Іспанії.

Варто також зазначити, що на тлі кардинально різних позицій США і НАТО щодо війни в Ірані, Трамп говорив, що серйозно розглядає вихід Сполучених Штатів з Альянсу.

