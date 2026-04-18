Рютте ответил, выведет ли Трамп США из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что выход США из Североатлантического альянса является маловероятным. Однако подчеркнул, что блоку нужно усиливаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Welt am Sonntag.
Заявление Рютте прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп регулярно критикует НАТО из-за нежелания Альянса помочь ему в войне против Ирана.
"Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО... президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование", - сказал генсек.
Он добавил, что нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО", призвав укрепить оборонную промышленность с целью лучшей защиты блока. По его словам, в инвестициях в оборону нет ничего плохого.
"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны... Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности", - говорит Рютте.
Также глава НАТО прокомментировал ядерное сдерживание, заявив, что ядерный зонтик США является главным гарантом безопасности в Европе. Он выразил уверенность, что так будет и дальше.
При этом добавил, что ядерное оружие Франции и Британии тоже оказывает сдерживающее воздействие и способствует общему безопасности Альянса.
"Ядерное сдерживание НАТО является сильным и необходимым элементом нашей коллективной обороны, которая состоит из соответствующего сочетания ядерных и обычных средств обороны, а также средств противоракетной обороны, дополненных космическими и кибервозможностями", - резюмировал Марк Рютте.
Выход США из НАТО
Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Америки из НАТО. Причиной он назвал то, что Альянс не присоединился к операции США против Ирана.
При этом по данным CNN, в самом блоке не испытывают "чрезмерного беспокойства" на фоне угроз американского лидера о выходе из Альянса. Один из европейских чиновников назвал это "днем сурка", так как военно-политический блок уже слышал от Трампа подобные заявления.
Хотя в последние дни в медиа появилась информация, что Европа из-за угрозы США выйти из НАТО начала тайно готовить план, который позволил бы ей самостоятельно защищаться от России - без американских войск и гарантий.