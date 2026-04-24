Ночной обстрел Одессы: двое погибших и более 10 раненых, среди которых дети

В результате ничего обстрела Одессы оккупантами два человека погибли, а более 10 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, которым психологи оказали помощь после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели уточнили, что в результате попадания РФ в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и загорелся пожар. В этом случае пострадали шесть человек.

Также врагом были разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Здесь пострадавших насчитали семь человек.

Еще Служба чрезвычайных ситуаций сообщила о вражеском дроне, который попал во 2-этажный дом.

"К сожалению, два человека погибли, один человек пострадал. Эвакуированы 16 жителей из здания", - написали в сообщении спасатели.

Фото: последствия попадания вражеских дронов в Одессе (ГСЧС Украины)

Еще известно, что психологи ГСЧС работали на местах трагедий всю ночь, оказав помощь более 50 жителям (из них 3 ребенка), которые находились в состоянии тяжелого стресса.

Всего в результате российской атаки на Одессу в ночь на пятницу погибли 2 человека. Как уточнил глава Одесской МВА Сергей Лысак, речь идет о супругах - обоим было по 75 лет.

Еще 15 человек получили ранения в результате обстрела, восемь из них находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ликвидация последствий вражеского удара до сих пор продолжается, информация уточняется. На местах ЧП работают более 140 спасателей.