Ночной обстрел Одессы: двое погибших и более 10 раненых, среди которых дети
В результате ничего обстрела Одессы оккупантами два человека погибли, а более 10 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, которым психологи оказали помощь после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
Спасатели уточнили, что в результате попадания РФ в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и загорелся пожар. В этом случае пострадали шесть человек.
Также врагом были разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них 2 ребенка). Здесь пострадавших насчитали семь человек.
Еще Служба чрезвычайных ситуаций сообщила о вражеском дроне, который попал во 2-этажный дом.
"К сожалению, два человека погибли, один человек пострадал. Эвакуированы 16 жителей из здания", - написали в сообщении спасатели.
Еще известно, что психологи ГСЧС работали на местах трагедий всю ночь, оказав помощь более 50 жителям (из них 3 ребенка), которые находились в состоянии тяжелого стресса.
Всего в результате российской атаки на Одессу в ночь на пятницу погибли 2 человека. Как уточнил глава Одесской МВА Сергей Лысак, речь идет о супругах - обоим было по 75 лет.
Еще 15 человек получили ранения в результате обстрела, восемь из них находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ликвидация последствий вражеского удара до сих пор продолжается, информация уточняется. На местах ЧП работают более 140 спасателей.
Напомним, накануне сообщалось, что ВМС Украины зафиксировали движение вражеского морского беспилотного катера, который направлялся в сторону одного из портовых объектов Одессы.
Также РБК-Украина сообщало, что в ночь на 14 апреля оккупанты нанесли массированный удар дронами по южной части Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты.