НАТО хочет упростить ограничения пилотам на сбитие вражеских целей на восточной границе, - FT

Четверг 09 октября 2025 10:55
НАТО хочет упростить ограничения пилотам на сбитие вражеских целей на восточной границе, - FT Фото: НАТО хочет упростить ограничения пилотам на сбивание вражеских целей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены НАТО рассматривают возможность ослабления ограничений для пилотов боевых самолетов по уничтожению вражеских целей в воздушном пространстве вблизи восточной границы альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Страны НАТО обсуждают ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы те могли открывать огонь по воздушным целям", - отмечают источники издания.

Сообщается, что речь идет о дронах, самолетах и других воздушных объектах, которые уже оказались в воздушном пространстве стран-участниц альянса.

Что предшествовало

Напомним, утром 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

На инцидент оперативно отреагировали истребители F-35 ВВС Италии, дислоцированные в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Самолеты сопроводили российские МиГ-31 за пределы территории Эстонии, не позволив дальнейшего нарушения.

Еще два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.

Литва предложила сбивать самолеты, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО, напомнив о случае в Турции в 2015 году. Тогда там после пересечения воздушного пространства сбили российский Су-25.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Британии.

