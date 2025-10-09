ua en ru
НАТО хоче спростити обмеження пілотам на збиття ворожих цілей на східному кордоні, - FT

Четвер 09 жовтня 2025 10:55
НАТО хоче спростити обмеження пілотам на збиття ворожих цілей на східному кордоні, - FT Фото: НАТО хоче спростити обмеження пілотам на збиття ворожих цілей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни-члени НАТО розглядають можливість послаблення обмежень для пілотів бойових літаків щодо знищення ворожих цілей у повітряному просторі поблизу східного кордону альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Країни НАТО обговорюють послаблення обмежень для пілотів, які патрулюють східний кордон блоку, щоб ті могли відкривати вогонь по повітряним цілям", - зазначають джерела видання.

Повідомляється, що мова йде про дрони, літаки та інші повітряні об'єкти, які вже опинилися в повітряному просторі країн-учасниць альянсу.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.

На інцидент оперативно відреагували винищувачі F-35 ВПС Італії, що дислоковані у Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Літаки супроводили російські МіГ-31 за межі території Естонії, не дозволивши подальшого порушення.

Ще два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.

Литва запропонувала збивати літаки, які вторглися у повітряний простір країн НАТО, нагадавши про випадок у Туреччині в 2015 році. Тоді там після перетину повітряного простору збили російський Су-25.

Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що його країна готова до знищення будь-яких ворожих об’єктів, які увірвуться в її повітряний простір. Те ж саме заявили і в Міністерстві оборони Британії.

