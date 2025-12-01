Следующая неделя может быть решающей для Украины, - Каллас

Переговоры Украины и США в Майами

Напомним, вчера, 30 ноября, США и Украина провели новые переговоры во Флориде, на которых обсуждали ключевые моменты мирного плана Трампа.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились. Зеленский подтвердил эти данные, заявив, что работа продолжится.

Тем временем в СМИ пишут, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.

Также комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт после переговоров в США заявил, что любой шаг, направленный на лишение России наказания за ее преступления, будет исторической ошибкой и приведет к новым конфликтам.