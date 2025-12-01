Ответ Трампу. Безнаказанность агрессии РФ приведет к новым конфликтам, - комиссар ЕС

Любой шаг, направленный на лишение России наказания за ее преступления, будет исторической ошибкой и приведет к новым конфликтам.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Стремление президента США Дональда Трампа обеспечить мир в Украине не должно позволить (российскому диктатору - ред.) Владимиру Путину освободиться от ответственности за военные преступления, совершенные российскими силами", - отметил Макграт.

По его словам, первоначальный американский мирный план содержал обещание полной амнистии за действия, совершенные во время войны, наряду с планами реинтеграции России в мировую экономику.

"Я не думаю, что история доброжелательно оценит любые усилия, направленные на то, чтобы стереть из истории преступления России в Украине. Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, и это будет подход Европейского Союза во всех этих дискуссиях", - сказал Макграт.

Он также подчеркнул, что, допустив безнаказанность за эти преступления, мир таким образом посеет семена следующего раунда агрессии и следующего вторжения.

"Я считаю, что это была бы историческая ошибка огромных масштабов. Поэтому мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были забраны, люди были насильно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", - добавил комиссар ЕС.