В следующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций против РФ, - Сибига

В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для страны-агрессора.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Позиция Президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу", - отметил Сибига.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну.

По словам министра, глава Кремля прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. США, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого.

"Критически важна максимальная синхронизация санкций. Сейчас подходящий момент. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада.

По словам Сибиги, им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет.

"Но если они считают себя героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление", - добавил министр.

Как рассказал глава МИД, Украина ответственно согласовывает свои национальные санкции с санкциями союзников. В течение последних недель наша страна быстро синхронизировала предыдущие пакеты ограничений ЕС. И эта работа продолжается.

Украина также вместе с союзниками принимает меры для устранения лазеек и препятствования доступа России к технологиям.

"В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели", - отметил Сибига.