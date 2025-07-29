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В следующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций против РФ, - Сибига

Вторник 29 июля 2025 16:24
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В следующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций против РФ, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для страны-агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Позиция Президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу", - отметил Сибига.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну.

По словам министра, глава Кремля прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. США, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого.

"Критически важна максимальная синхронизация санкций. Сейчас подходящий момент. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада.

По словам Сибиги, им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет.

"Но если они считают себя героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление", - добавил министр.

Как рассказал глава МИД, Украина ответственно согласовывает свои национальные санкции с санкциями союзников. В течение последних недель наша страна быстро синхронизировала предыдущие пакеты ограничений ЕС. И эта работа продолжается.

Украина также вместе с союзниками принимает меры для устранения лазеек и препятствования доступа России к технологиям.

"В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели", - отметил Сибига.

Санкции против России

Напомним, недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.

На днях стало известно, что Украина синхронизировала европейские санкции, а также ввела новые ограничения. Они были нацелены против критических ресурсов РФ.

К тому же ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина передала Брюсселю свои предложения.

Добавим, вчера, 28 июля, президент США Дональд Трамп сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для перемирия с Украиной.

По словам американского лидера, у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Также ранее Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

Кроме того, американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

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