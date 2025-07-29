В следующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций против РФ, - Сибига
В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для страны-агрессора.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Позиция Президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу", - отметил Сибига.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну.
По словам министра, глава Кремля прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. США, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого.
"Критически важна максимальная синхронизация санкций. Сейчас подходящий момент. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой", - отметил глава МИД.
Он напомнил, что российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада.
По словам Сибиги, им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет.
"Но если они считают себя героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление", - добавил министр.
Как рассказал глава МИД, Украина ответственно согласовывает свои национальные санкции с санкциями союзников. В течение последних недель наша страна быстро синхронизировала предыдущие пакеты ограничений ЕС. И эта работа продолжается.
Украина также вместе с союзниками принимает меры для устранения лазеек и препятствования доступа России к технологиям.
"В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели", - отметил Сибига.
Санкции против России
Напомним, недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.
На днях стало известно, что Украина синхронизировала европейские санкции, а также ввела новые ограничения. Они были нацелены против критических ресурсов РФ.
К тому же ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина передала Брюсселю свои предложения.
Добавим, вчера, 28 июля, президент США Дональд Трамп сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для перемирия с Украиной.
По словам американского лидера, у главы Кремля осталось 10-12 дней.
Также ранее Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.
Кроме того, американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.