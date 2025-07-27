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Без них не полетят ракеты? Украина ударила санкциями по критическим ресурсам РФ

Киев, Воскресенье 27 июля 2025 15:49
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Без них не полетят ракеты? Украина ударила санкциями по критическим ресурсам РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ввела новые санкции против критических ресурсов России. Под санкционный удар попали 95 предприятий и людей, которые работают на ВПК врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №555.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 27 июля 2025 года по экономическим санкциям.

В санкционном списке оказались 45 физических лиц. Полный перечень можно посмотреть ниже.

Уполномоченный по санкциям Владислав Власюк рассказал, что новые санкции связаны с добычей, переработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов, в частности неодима, диспрозия, церия, тербия, гадолиния, иттрия, индия и тантала. Эти ресурсы являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и дронов.

"Мы работаем над тем, чтобы и международные партнеры приняли аналогичные санкции. Ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное уменьшение способности РФ на поле боя", - говорит Власюк.

Полный перечень компаний, которые попали под санкции.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые антироссийские санкции.

"Максимальное санкционное давление - это наиболее действенный аргумент для России закончить войну. Они чувствуют последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики", - отметил он.

Санкции против РФ

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский поручил главе МИД Андрею Сибиге синхронизировать санкции ЕС против России с Украиной. Это произошло после того, как Брюссель ввел 18-й пакет санкций против Москвы.

Сегодня, 27 февраля, Зеленский подписал соответствующий указ о синхронизации санкций.

Украина идентифицировала 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации, в частности компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран. Это структуры, которые связаны с теневым флотом, поставками товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК.

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