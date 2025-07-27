Украина передала ЕС предложения по 19-му пакету санкций против России
Европейский Союз уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина передала Брюсселю свои предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного по санкциям Владислава Власюка.
"Мы продолжаем работу - Украина уже передала конкретные предложения к следующему, 19-му санкционному пакету ЕС", - сказал он.
По словам Власюка, Украина рассчитывает, что следующий 19-й пакет санкций будет содержать санкции против нефтяной инфраструктуры РФ.
"В 18-м пакете был санкционирован крупный НПЗ в Индии. Это сразу имело мгновенный результат. Так же в 18-м санкционировали одного капитана теневого флота, это сразу имеет результат", - сказал он в эфире телемарафона.
Уполномоченный добавил, что Украина также хочет санкции против капитанов так называемого "теневого флота", морских терминалов, портовой инфраструктуры, возможно, страховых компаний.
"Другая большая тема - это ВПК. Мы предлагаем ряд новых категорий товаров и веществ для расширения списка критических компонентов", - заявил Власюк.
Санкции ЕС против России
Напомним, недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.
Сегодня. 27 июля, стало известно, что Украина синхронизировала европейские санкции, а также ввела новые ограничения. Они были нацелены против критических ресурсов РФ.
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