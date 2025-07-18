ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России, - МИД Эстонии

Пятница 18 июля 2025 12:10
UA EN RU
ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России, - МИД Эстонии Фото: Маргус Тсахкна, глава Министерства иностранных дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) не планирует довольствоваться "половинчатыми мерами" против России. Работа над 19-м пакетом санкций уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Тсахкну, которого цитирует ведомство.

По словам Тсахкны, 18-й пакет ограничений демонстрирует, что Европа остается неутомимой и решительной.

"Европейский союз сознательно и последовательно повышает стоимость агрессии для России. Каждый евро, который Россия зарабатывает от продажи нефти, помогает финансировать ее кровопролитие в Украине. Наша цель - перекрыть эти финансовые источники", - добавил он.

Как отметил министр, РФ должна осознать, что на международной арене нет места стране, которая нарушает международное право и нападает на суверенные государства, в связи с чем ЕС не остановится, пока страну-террориста не привлекут к ответственности за развязанную войну.

Он добавил, что работа над новым пакетом санкций уже началась.

"Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной", - заявил министр.

Санкции против России

Санкции против России стали одним из главных инструментов международного давления, направленных на ограничение ее экономических возможностей страны-террориста. Они охватывают различные сферы, включая финансы, энергетику и торговлю, и имеют целью уменьшить ресурсы, которые Россия может использовать для ведения войны и поддержки агрессивных действий.

Сегодня, 18 июля, послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Эстония
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе