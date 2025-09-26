Наступление врага на Новопавловском направлении сорвано, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какую тактику россияне используют на Новопавловском направлении, и как ВСУ удалось остановить их наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время встречи с представителями медиа.

На Новопавловском направлении сходятся административные границы трех областей Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.

"Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте", - объясняет Сырский.

Динамика боев

Ситуация на направлении динамичная. Территории большие, а плотности войск недостаточно как с нашей стороны, так и с их стороны. В то же время, по словам Сырского, "их там больше, но для проведения решительного наступления у них не хватает сил и средств".

Действия врага и контрмеры ВСУ

Россияне перебрасывали на Новопавловское направление подразделения морской пехоты из Сумского, чтобы прорвать оборону и сделать рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область.

"Мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", - подчеркнул Сырский.