Наступление врага на Новопавловском направлении сорвано, - Сырский

Украина, Пятница 26 сентября 2025 12:38
Наступление врага на Новопавловском направлении сорвано, - Сырский Фото: Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Ростислав Шаправский, Савченко Юлія

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какую тактику россияне используют на Новопавловском направлении, и как ВСУ удалось остановить их наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время встречи с представителями медиа.

На Новопавловском направлении сходятся административные границы трех областей Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.

"Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте", - объясняет Сырский.

Динамика боев

Ситуация на направлении динамичная. Территории большие, а плотности войск недостаточно как с нашей стороны, так и с их стороны. В то же время, по словам Сырского, "их там больше, но для проведения решительного наступления у них не хватает сил и средств".

Действия врага и контрмеры ВСУ

Россияне перебрасывали на Новопавловское направление подразделения морской пехоты из Сумского, чтобы прорвать оборону и сделать рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область.

"Мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", - подчеркнул Сырский.

Напомним, в ОСУВ "Днепр" сообщали, что на Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои. Противник не считается со своими потерями, пытается развивать наступление. Силы обороны сопротивляются и дают адекватный ответ российским захватчикам.

Ранее начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько призвал не верить российской пропаганде, которая распространяет информацию о якобы захвате населенных пунктов на Новопавловском направлении. Он пояснил, что противник действительно может заходить в села небольшими группами, но это не означает полноценную оккупацию.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на Новопавловском направлении противник совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

