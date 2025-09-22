ua en ru
ВСУ проводят успешные операции на нескольких направлениях, - Манько

Понедельник 22 сентября 2025 12:55
UA EN RU
ВСУ проводят успешные операции на нескольких направлениях, - Манько Фото: ВСУ проводят успешные операции на нескольких направлениях (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Управлении штурмовых подразделений сообщают об успехах Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта. В частности, операция на Добропольском направлении идет очень успешно, а противника постепенно окружают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Facebook начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько.

Ситуация на Добропольском направлении

Валентин Манько отметил, что украинские войска успешно проводят операцию, которая уже завершилась тремя этапами оцепления. Враг бросает все силы на это направление, пытаясь отстоять свои позиции.

Однако, как сообщил Манько, логистика оккупантов нарушена, а их подразделения уже отрезаны друг от друга.

"Не будем загадывать, но пока операция идет очень удачно. Дойдем до того, что мы их всех поубиваем в этих окружениях или они все сдадутся", - прокомментировал он.

Наступление на Новопавловское направление и бои на Днепропетровщине

Манько призвал не верить российской пропаганде, распространяющей информацию о якобы захвате населенных пунктов. Он объяснил, что противник действительно может заходить в деревни небольшими группами, но это не означает полноценную оккупацию.

"Населенный пункт считается их только тогда, когда они полноценно зашли, выставились и закрепились. Такого у нас не произошло, такого нет", - подчеркнул он.

По его словам, ВСУ эффективно выбивают врага, который пытается продвинуться, чтобы растянуть украинские войска от Покровского фронта.

Другие участки фронта

Также Манько рассказал об успехах ВСУ по другим направлениям:

  • Запорожское направление: украинские силы остановили мощное наступление врага, которое могло быть больше, чем на Покровском направлении.
  • Степногорск, Плавное, Приморское: продолжается зачистка этих населенных пунктов.
  • Сумщина: украинские войска оттесняют противника к границе

Начальник Управления штурмовых подразделений также отметил важность поддержки ВСУ, призвав верить украинским военным, а не "диванным экспертам" и российской пропаганде.

Как сообщалось, российские войска ужесточили штурмовые действия и пытаются блокировать украинскую логистику на Покровском направлении. Однако ситуация находится под контролем ДШВ в тесном взаимодействии со старшим командованием.

Напомним, в Управлении штурмовых войск ранее заявили, что на Добропольском направлении украинские войска проводят одну из самых успешных операций последних месяцев - противник оказался в оперативном окружении, а его потери в несколько раз превышают украинские.

Также Валентин Манько сообщил, что штурмовики 225 ОШП во взаимодействии с бойцами "Азова" зачистили населенный пункт Панковка в Донецкой области от войск РФ.

Вооруженные силы Украины Война России против Украины
