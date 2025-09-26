Наступ ворога на Новопавлівському напрямку зірваний, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яку тактику росіяни використовують на Новопавлівському напрямку, і як ЗСУ вдалося зупинити їх наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час зустрічі з представниками медіа.

На Новопавлівському напрямку сходяться адміністративні межі трьох областей Запорізької, Донецької та Дніпропетровської.

"Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті", - пояснює Сирський.

Ситуація на напрямку динамічна. Території великі, а щільності військ недостатньо як з нашого боку, так і з їхнього. Водночас, за словами Сирського, "їх там більше, але для проведення рішучого наступу у них не вистачає сил і засобів".

Росіяни перекидали на Новопавлівський напрямок підрозділи морської піхоти із Сумського, щоб прорвати оборону та зробити ривок у Запорізьку або Дніпропетровську область.

"Ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку", - підкреслив Сирський.