Наступ ворога на Новопавлівському напрямку зірваний, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яку тактику росіяни використовують на Новопавлівському напрямку, і як ЗСУ вдалося зупинити їх наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час зустрічі з представниками медіа.
На Новопавлівському напрямку сходяться адміністративні межі трьох областей Запорізької, Донецької та Дніпропетровської.
"Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті", - пояснює Сирський.
Ситуація на напрямку динамічна. Території великі, а щільності військ недостатньо як з нашого боку, так і з їхнього. Водночас, за словами Сирського, "їх там більше, але для проведення рішучого наступу у них не вистачає сил і засобів".
Росіяни перекидали на Новопавлівський напрямок підрозділи морської піхоти із Сумського, щоб прорвати оборону та зробити ривок у Запорізьку або Дніпропетровську область.
"Ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку", - підкреслив Сирський.
Нагадаємо, в ОСУВ "Дніпро" повідомляли, що на Новопавлівському напрямку тривають важкі бої. Противник не рахується із своїми втратами, намагається розвивати наступ. Сили оборони чинять опір та дають адекватну відповідь російським загарбникам.
Раніше начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько закликав не вірити російській пропаганді, яка поширює інформацію про нібито захоплення населених пунктів на Новопавлівському напрямку. Він пояснив, що противник дійсно може заходити в села невеликими групами, але це не означає повноцінну окупацію.
За даними Генштабу, за минулу добу на Новопавлівському напрямку противник здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.