Россияне штурмуют на Новопавловском направлении: какая там ситуация

Российская армия усилила свое наступление на Новопавловском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр".

На Новопавловском направлении оккупанты проводили штурмовые действия в районе Январского, Александрограда, Сосновки, Вербового, Камышевахи, Нововасильевки, Новогригорьевки, Новониколаевки и Ялты. Продолжаются тяжелые бои. Противник не считается со своими потерями, пытается развивать наступление. Силы обороны сопротивляются и дают адекватный ответ российским захватчикам. Ранее мы уже писали о том, что на Новопавловском направлении российские захватчики пытаются развивать наступление, несмотря на значительные потери.