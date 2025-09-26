На фронте 200 боев за сутки: самые ожесточенные - на двух направлениях

За прошедшие сутки на фронте состоялось 200 боевых столкновений. Более половины боев зафиксировано на двух направлениях - Покровском и Новопавловском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Как уточнили в Генштабе, противник совершил 59 авиаударов и сбросил 109 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 4396 обстрелов, среди которых 89 из реактивных систем залпового огня. Для атак враг применил 4774 дрона-камикадзе.

Удары авиации россияне наносили, в частности, по районам населенных пунктов Железнодорожное Запорожской области, а также Херсон и Казацкое на Херсонщине.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 6 авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 198 обстрелов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и Довгенького.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголовое, Заречное, Колодязи, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Северском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении состоялось шесть боестолкновений в районах Ступочек и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономическое, Лисовка, Николаевка, Сухецкое, Луч, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сечневое, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направленииСилы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.