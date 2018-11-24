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УПЦ Московського патріархату продовжить користуватися комплексом Почаївської лаври

Новини » Політика    24.11.2018 - 11:19
УПЦ Московського патріархату продовжить користуватися комплексом Почаївської лаври
Фото: протоієрей Олександр Бахов (church.ua)

УПЦ МП патріархату наполягає на юридичній силі договору від 2003 року

Монастир Почаївської лаври продовжить користуватися комплексом після рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови юридичного відділу УПЦ Московського патріархату протоієрея Олександра Бахова.

За його словами, на сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами - храмами, дзвіницями і келіями - Почаївської лаври, який закріплює права чоловічого монастиря УПЦ (МП), залишається чинним. Бахов також підкреслив, що рішення про скасування реєстрації не скасовує договір.

Крім того, він зазначив, що право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обов'язковій реєстрації.

"Тому скасування державної реєстрації не позбавляє чоловічий монастир УПЦ права на користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври", - заявив Бахов і додав, що рішення Мін'юсту можуть оскаржити в судовому порядку.

Нагадаємо, напередодні Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської лаври. Російська православна церква вже назвала це рішенням тиском в рамках підготовки до створення автокефальної церкви.

Раніше предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет висловив сподівання, що Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври добровільно приєднаються до автокефальної церкви.

 

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