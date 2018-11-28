Почаївську лавру повернули до складу Кременецько-Почаївського заповідника

Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

Кабмін скасував рішення про виключення комплексу лаври з заповідника

Кабінет міністрів України повернув споруди Почаївської лаври (Тернопільська область) до складу Кременецько-Почаївського заповідника. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, уряд скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438, яким споруди Почаївської лаври були вилучені з Кременецько-Почаївського заповідника. Зазначимо, даним рішенням в користування УПЦ Московського патріахату передали Успенський та Троїцький собори, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю і Святі ворота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України скасувало реєстрацію права УПЦ Московського патріархату на споруди Почаївської лаври. Минулого тижня Російська православна церква вже назвала цей крок тиском в рамках підготовки до створення автокефальної церкви.

Також в УПЦ Московського патріархату заявили, що продовжать користуватися комплексом Почаївської лаври. У церкві наполягають на юридичній чинності договору від 2003 року. У самій лаврі рішення Мін'юсту назвали наміром передати її Єдиній церкві.