Пришло время для конкретных мирных предложений от Украины и России, - Госдеп
США не собираются и в дальнейшем выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины. Сейчас настало то время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.
По словам Брюс, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем.
"Президент хочет, чтобы каждое действие, которое мы делаем как нация, было дипломатическим", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.
Однако для США не только война в Украине сейчас в приоритете, потому что есть "целый земной шар, который требует определенного внимания", добавила Брюс.
Поэтому США изменят свой вклад в переговорный процесс по завершению войны в Украине. Она напомнила свои предыдущие слова, которые сказала на днях, и слова госсекретаря Марко Рубио - США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией.
"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы провести посреднические встречи. Это сейчас это между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда они (Украина и РФ - ред.) должны представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться", - подчеркнула Брюс.
Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что возможность введения новых американских санкций против России сохраняется. По словам Брюс, Вашингтон пока не снимает никаких из ранее наложенных санкций против РФ.
Угрозы США
Добавим, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
На днях американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.
А во вторник, 29 апреля, Государственный департамент США предупредил, что прекратит свое посредничество в переговорах по завершению войны в Украине, если не будет достигнут существенный прогресс. Тогда Тэмми Брюс на брифинге заявила, что США хотят видеть конкретные шаги от России и Украины.
Между тем в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.
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