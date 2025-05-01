Настав час для конкретних мирних пропозицій від України та Росії, - Держдеп
США не збираються й надалі виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Зараз настав той час, коли Київ і Москва мають представити власні мирні пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
За словами Брюс, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.
"Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною", - наголосила речниця Держдепу.
Однак для США не лише війна в Україні наразі у пріоритеті, бо є "ціла земна куля, яка потребує певної уваги", додала Брюс.
Тому США змінять свій внесок у переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Вона нагадала свої попередні слова, які сказала днями, і слова держсекретаря Марко Рубіо - США більше не будуть посередником у переговорах між Україною та Росією.
"Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз це між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони (Україна та РФ - ред.) повинні представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має закінчитися", - наголосила Брюс.
Разом з тим речниця зазначила, що можливість запровадження нових американських санкцій проти Росії зберігається. За словами Брюс, Вашингтон наразі не знімає жодних із раніше накладених санкцій проти РФ.
Погрози США
Додамо, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.
Днями американський президент також заявив, що наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.
А у вівторок, 29 квітня, Державний департамент США попередив, що припинить своє посередництво у переговорах щодо завершення війни в Україні, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу. Тоді Теммі Брюс на брифінгу заявила, що США хочуть бачити конкретні кроки від Росії та України.
Тим часом у Європі, за інформацією Financial Times, все більше побоюються, що Трамп скоро відмовиться від участі в мирних переговорах між Києвом і Москвою, використавши мінімальний прогрес як виправдання.
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