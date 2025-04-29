Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по войне в Украине: требует конкретики
Государственный департамент США предупредил, что прекратит свое посредничество в переговорах по завершению войны в Украине, если не будет достигнут существенный прогресс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге во вторник заявила, что США хотят видеть конкретные шаги от России и Украины.
"Мы на том этапе, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения по завершению этого конфликта", - заявила Брюс, передавая позицию госсекретаря США Марко Рубио.
Она добавила, что решение, в конце концов, будет принимать президент Дональд Трамп, но США готовы выйти из переговорного процесса.
"Дальнейшие действия зависят от президента. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе", - сказала Брюс.
На вопрос CNN, стоит ли ее слова расценивать как отказ США от европейского и украинского контрпредложений, Брюс не дала прямого ответа и повторила свое заявление.
Также она не уточнила, планирует ли Рубио дальнейшие разговоры со своими европейскими или украинскими коллегами. Ведь в минувшие выходные он говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым по просьбе РФ, а в понедельник - с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми.
"Очевидно, что это не означает окончательного закрытия дверей", - лишь заметила Брюс.
Угрозы США
Добавим, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
На днях американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.
Между тем в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.
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