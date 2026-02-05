Россия целый день прицельно атакует Запорожье, часть города без света

Россияне целый день били по Запорожью и области, оставив без света более 53 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова , а также

"В результате атак более 53 тысяч абонентов - правый берег Запорожья и частично Запорожский район - обесточены", - сообщил председатель ЗОВА

По словам чиновника, в результате прицельных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на правобережье Запорожья и в отдельных громадах Запорожского района.

Удары по энергетике

В последнее время враг целенаправленно бьет по энергетическим объектам, пытаясь спровоцировать масштабные перебои со светом и усложнить жизнь гражданского населения.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергетике остается очень сложной, поэтому графики отключений света могут ухудшиться. Одной из причин является значительный дефицит генерации электроэнергии.

Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ. В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена.

Кстати, из-за постоянной угрозы повторных ударов энергетики вынуждены работать в ограниченном режиме и выходить на поврежденные участки только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.