Дрон влетел в авто с семьей: РФ нанесла удар по Сумской области

Вечером среды, 4 февраля, Сумщина находится под атаками российских дронов. Один из них попал в гражданское авто, в котором находилась семья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"В Зноб-Новгородской громаде россияне попали дроном в гражданский автомобиль, в котором ехала семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое пострадали. 66-летняя женщина получила тяжелые травмы. Пострадавших госпитализируют", - говорится в его заявлении.

Григоров добавил, что в Середино-Будской общине в результате атаки российского беспилотника пострадал 42-летний мужчина.

"Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Шосткинской и Тростянецкой громадах. Все последствия уточняются", - отметил глава ОВА.

Он также отметил, что воздушная тревога продолжается, и призвал местных жителей не игнорировать ее и находиться в безопасных местах.