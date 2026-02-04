ua en ru
Дрон влетел в авто с семьей: РФ нанесла удар по Сумской области

Сумская область, Среда 04 февраля 2026 21:37
Дрон влетел в авто с семьей: РФ нанесла удар по Сумской области Иллюстративное фото: россияне атаковали Сумщину ударными дронами (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером среды, 4 февраля, Сумщина находится под атаками российских дронов. Один из них попал в гражданское авто, в котором находилась семья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Читайте также: Россияне активно расширяют пусковые для "Шахедов": чем это грозит

"В Зноб-Новгородской громаде россияне попали дроном в гражданский автомобиль, в котором ехала семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое пострадали. 66-летняя женщина получила тяжелые травмы. Пострадавших госпитализируют", - говорится в его заявлении.

Григоров добавил, что в Середино-Будской общине в результате атаки российского беспилотника пострадал 42-летний мужчина.

"Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Шосткинской и Тростянецкой громадах. Все последствия уточняются", - отметил глава ОВА.

Он также отметил, что воздушная тревога продолжается, и призвал местных жителей не игнорировать ее и находиться в безопасных местах.

Обстрелы Сумщины

Напомним, в ночь на 3 февраля россияне атаковали Сумы и область на фоне комбинированных ударов по Украине. Среди последствий ударов по областному центру повреждения жилых домов и возгорания - люди остались без тепла.

Тогда страна-агрессор нанесла массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали обогрев украинских городов. Россияне нанесли удары по восьми регионам дронами и ракетами различных типов.

Кроме того, оккупанты два дня подряд наносили удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Сумщины. В Конотопе обстрелы дронами повредили пути, территорию станции, ремонтный цех и административное здание локомотивного депо, возникли пожары.

РБК-Украина также писало, что россияне дистанционно минируют дороги в Сумской области с помощью беспилотников, сбрасывая небольшие мешки. Они могут срабатывать от нажатия или приближения.

