Наслідки нічної атаки на Київ: є поранені, пошкоджені будинки та дитячий садок (фото)

В ніч проти 5 лютого Київ знову зазнав обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка , а також поліцію Києва в Telegram.

Російські дрони атакували Київ з кількох напрямків, внаслідок чого зафіксовано пошкодження у чотирьох районах міста.

Наразі відомо про двох постраждалих жінок. За даними мера Києва Віталія Кличка, у Соломʼянському районі одну жінку 79 років медики госпіталізували, ще одній 89-річній пенсіонерці надали допомогу на місці.

Солом’янський район Києва

Район прийняв на себе основний удар. Тут уламки впали одразу за кількома адресами:

Житловий сектор: У двох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено фасади. У дворах понівечено припарковані автомобілі. Пожежі вдалося уникнути.

Соціальна сфера: Уламки вибили вікна та пошкодили фасад дитячого садочка. Також зафіксовано падіння уламків поблизу торговельного центру.

Оболонський район

Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА спалахнула пожежа. Вогонь охопив автомобілі на одній із місцевих стоянок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Шевченківський район

Тут зафіксовано влучання уламків у дах чотириповерхової офісної будівлі. Через падіння виникла пожежа на покрівлі, яку вже ліквідували підрозділи ДСНС.

Дарницький район

Уламки впали поблизу кафе, розташованого на першому поверсі житлового будинку. На щастя, сама будівля не зазнала пошкоджень, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, повітряна тривога у столиці була оголошена біля другої години ночі, вона тривала дві з половиною години.

Поліція та рятувальні служби працюють на місцях падіння уламків, документуючи наслідки обстрілів і надаючи необхідну допомогу постраждалим.