Без тепла, но со светом: Шмыгаль заявил об электричестве для киевлян по 18 часов в сутки

У киевлян, дома которых в ближайшее время не удастся подключить к теплоснабжению, свет будет минимум 18 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram .

Шмыгаль отметил, что местные власти должны дать гражданам четкое понимание того, когда в дома вернется тепло. Он добавил, что Украина усиливает работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования.

"В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", - подчеркнул он.

Удар по ТЭЦ в Киеве

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ применила более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения. По его словам, был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в столице тепло восстанавливают более 200 бригад. Он заявил, что их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, поскольку люди истощены.

Отметим, "Укрзализныця" разместила два вагона несокрушимости в Дарницком районе столицы, которые будут работать с 08:00 до 20:00 - каждый из них рассчитан на одновременное пребывание 50 человек.

В них есть электроэнергия, Starlink для работы и учебы, а также микроволновки. Кроме того, для детей есть книги, раскраски и мультики.

Ранее Кличко сообщил, что столица получила 130 генераторов от польских волонтеров, и добавил, что вскоре ожидается новая партия.