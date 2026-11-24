NASA создает шестиколесный луноход PROMISE из запасных частей и испытательного оборудования марсоходов Curiosity и Perseverance. Аппарат с ядерным источником питания планируют запустить к Южному полюсу спутника Земли в конце 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Почему NASA собирает луноход из деталей марсоходов?

На Южном полюсе Луны ночь длится около 14 земных суток, а в некоторых кратерах солнечный свет вообще не появляется. Поэтому обычные солнечные панели не смогут обеспечить луноход энергией для продолжительной работы.

Чтобы сэкономить время и средства перед запуском в конце 2028 года, инженеры Лаборатории реактивного движения NASA собирают ровер PROMISE. Для этого используют запасные лётные компоненты и наземное тестовое оборудование марсоходов Curiosity и Perseverance.

Ровер будет длиной около 2,9 метра и массу примерно 1025 кг. Его ходовую часть создадут на основе подвески rocker-bogie, которая уже доказала свою надежность на Марсе. На Южный полюс Луны аппарат должен доставить посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin.

Основная миссия будет длиться 18 месяцев. За это время PROMISE будет исследовать поверхность, составлять карты подповерхностных ресурсов и помогать определять безопасные места для будущих посадок астронавтов.

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Как плутоний поможет роверу пережить лунную ночь?

Вместо солнечных панелей PROMISE получит многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор (MMRTG), расположенный в задней части корпуса.

В NASA уточнили: это не ядерный реактор. Устройство производит энергию благодаря естественному распаду радиоактивного плутония-238, постоянно выделяющего тепло.

Генератор будет превращать часть этого тепла в электроэнергию - примерно 110 ватт в начале миссии. Остальные тепла будут использовать для обогрева электроники, аккумуляторов и механизмов через специальные жидкостные контуры.

Такое питание позволит роверу работать даже в постоянно затененных кратерах и переживать двухнедельные лунные ночи. В настоящее время температура может опускаться ниже -129 градусов по Цельсию.

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Как PROMISE будет искать воду под поверхностью Луны

Научное оборудование ровера в значительной степени позаимствует у лунохода VIPER. Главным инструментом станет бур TRIDENT от Honeybee Robotics. Он сможет углубляться в лунный грунт на 1 метр, чтобы измерять его температуру и прочность.

Вместе с буром будут работать спектрометры MSOLO и NIRVSS, а также нейтронный спектрометр. Они помогут выявлять водород и анализировать испаряющиеся вещества, чтобы определить, есть ли в почве водяной лед и можно ли его использовать.

Кроме того, PROMISE опробует новый космический процессор HPSC и камеру Lunar Dashcam с прожекторами для движения в темноте. Ее создали на основе камер, использовавшихся при посадке марсохода Perseverance.

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Почему адаптировать марсианские технологии для Луны непросто?

Использование готовых компонентов не означает, что их можно перенести с одного аппарата на другой.

Как отмечают аналитики организации The Planetary Society, инженерам придется проверить, выдержат ли системы резкие перепады температур, мелкую электростатическую лунную пыль и сложные условия работы на полюсе.

Отдельным вызовом станут проверки ядерной безопасности, которые необходимо пройти перед запуском аппарата с плутониевым генератором.