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В ранней Вселенной нашли невозможную пару черных дыр: ученые не могут объяснить, как она возникла

19:09 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
В ранней Вселенной нашли невозможную пару черных дыр: ученые не могут объяснить, как она возникла Ученые открыли уникальную систему квазаров (коллаж: РБК-Украина)
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Астрономы обнаружили пару чрезвычайно массивных квазаров, существовавших вскоре после рождения Вселенной. Их появление столь рано в космической истории противоречит современным представлениям о развитии космоса.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters (2026).

Международная группа исследователей под руководством Сильвии Онорато из NSF NOIRLab сделала уникальное открытие - ученые обнаружили самую древнюю и компактную пару квазаров в истории наблюдений.

Объект, получивший название J1602+4228AB и гавайское прозвище Nāpōwawāʻenakaulua, расположен в периоде космического рассвета - всего через 900 миллионов лет после Большого взрыва.

В чем уникальность и загадочность находки?

Ученые объясняют: в первые миллиарды лет существования Вселенной активные галактики формировали первые сверхмассивные черные дыры в своих центрах. Однако пара Nāpōwawāʻenakaulua поразила ученых своими масштабами:

  • Объекты разделены расстоянием всего в 18 100 световых лет (около одного пятого диаметра Млечного Пути);
  • масса черных дыр составляет 1,5 миллиарда и 400 миллионов масс Солнца соответственно.

Как отмечают исследователи, пока нет никакого окончательного теоретического объяснения того, как единичная гигантская черная дыра могла набрать такую массу настолько рано, не говоря уже о парах таких объектов в тесном соседстве.

В ранней Вселенной нашли невозможную пару черных дыр: ученые не могут объяснить, как она возникла
Астрономы обнаружили древнейшую пару квазаров (источник: международная обсерватория Gemini/NOIRLab/NSF/AURA)

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Как удалось сделать открытие?

Пара квазаров была обнаружена в рамках программы Aether с помощью спектрографа JWST, охватившего более 200 квазаров.

Чтобы различить два тела, которые находятся невероятно близко друг к другу, команда использовала телескоп наземный Gemini North, расположенный на вулкане Маунакеа на Гавайях.

Благодаря идеальным погодным условиям и высокой четкости неба ученым удалось подтвердить их природу всего за две ночи наблюдений.

По мнению исследователей, Nāpōwawāʻenakaulua образовалась в участке ранней Вселенной, где было очень много материи. Взаимодействие галактик в этой области могло одновременно ускорять рождение новых звезд и рост черных дыр.

Именно поэтому эта пара квазаров дает ученым редкую возможность исследовать, как формировались галактики и развивалась ранняя Вселенная.

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