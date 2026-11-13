Марс будет исследовать рой роботов: как они смогут ориентироваться без GPS

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Как работы будут ориентироваться на Марсе без GPS?

В отличие от Земли, у Марса нет сети навигационных спутников, по которым аппараты могли бы определять свое местонахождение. Это усложняет автономную работу машин на неровной местности и их координацию.

Команда под руководством профессора спутниковой связи и радарных систем Вюрцбургского университета Гвидо Дитля работает над решением этой проблемы.

Ученые планируют объединить сразу несколько источников данных:

измерение датчиков звезд и Солнца;

данные позиционирования от сети радиомаяков;

сверхширокополосная технология (UWB) для точного измерения расстояний и углов до маяков.

Благодаря комбинации этих показателей роботы смогут самостоятельно вычислять свои координаты и направление движения. Разработку планируется внедрять постепенно и проверять во время полевых испытаний в условиях, приближенных к марсианским.

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Система камер для координации роя

Вторым направлением исследований является создание системы камер SkyCAM, над которой работает команда профессора космических технологий Хакана Каяла.

Она предназначена для автоматического обнаружения кратковременных явлений в небе, в том числе молний, облачных образований и метеоров. В настоящее время систему адаптируют для установки на марсоходе Janus.

Испытать SkyCAM планируют в ходе аналоговой миссии Австрийского космического форума AMADEE-27 в Португалии, которая состоится с 5 по 18 апреля 2027 года.

В ходе тестов ученые хотят развернуть 2 или 3 станции наблюдения:

Камеры будут фиксировать одни и те же движущиеся объекты из разных точек.

Синхронизация данных позволит рассчитать расстояние до объекта, его скорость и траекторию полета.

Полученная информация поможет координировать движение различных роботов в общем рое.

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Что известно о проекте VaMEx-ARES?

Трехлетний исследовательский проект VaMEx-ARES стартовал в октябре этого года. Работа является частью более широкой инициативы VaMEx, которая проходит с 2012 года и уже перешла в четвертую фазу развития.

Ее главная цель - исследование долины Маринера, гигантской системы каньонов на Марсе протяженностью примерно 3000 километров.

Для исследования этой местности планируют использовать группу роботов разных типов: летающих, шагающих и колесных. Работая вместе, они смогут обследовать сложный рельеф и изучить подземные пещеры, недоступные для обычных марсоходов.

Ученые подчеркивают: сейчас технологии не готовы к отправке на Марс - сначала их интегрируют в роботов и протестуют на Земле.