ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Астрономы нашли первую "планету-призрака": телескоп NASA зафиксировал ее исчезновение

19:12 10.11.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
Астрономы нашли первую "планету-призрака": телескоп NASA зафиксировал ее исчезновение Исследователи искали планету 7 лет и все же потеряли ее (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Группа астрономов под руководством ученых из Калифорнийского университета (UCLA) обнаружила первую в истории исчезающую планету. Газовый гигант TOI-2535 расположен на расстоянии около 1000 световых лет от Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном вестнике The Astrophysical Journal Letters.

TOI-2535 b принадлежит к классу "горячих Юпитеров" - больших газовых планет, вращающихся очень близко к своей звезде. Один полный оборот (планетарный год - прим. ред.) гигант совершает всего за 8,25 земных суток.

Как планета "скрывалась" от телескопов?

С апреля 2019 по март 2026 года космический телескоп NASA TESS фиксировал транзиты TOI-2535 b - моменты, когда планета проходит перед диском своей звезды и затеняет ее свет.

Однако ученые заметили странные аномалии в поведении космического тела:

  • Прохождения не подчинялись четкому графику и смещались по времени на период до 6 часов;
  • С каждым годом транзиты становились короче и менее глубокими;
  • В 2026 году планета полностью перестала проходить перед звездой так, чтобы ее можно было увидеть с помощью космических аппаратов.

Астрофизики доказали, что планета не взорвалась и не вылетела из системы. Она "спряталась" из-за гравитационного влияния невидимки-соседа.

Рядом с TOI-2535 b оборачивается еще одна массивная планета с наклонной орбитой. Их взаимная гравитация заставляет орбиты расшатываться. В результате орбита TOI-2535 b сместилась и вышла из прямой линии наблюдения телескопов.

Исчезающие транзиты TOI-2535 b (видео: UCLA)

Читайте больше: Ученые считали это невозможным: три планеты пережили смерть собственных звезд-гигантов

Редкое явление: тайна происхождения

Ученые отмечают: это самый экстремальный пример взаимодействия планет из тех, которые приходилось фиксировать. Оползень произошло настолько быстро, что прохождения прекратились прямо во время серии наблюдений.

По расчетам ученых, в следующий раз TOI-2535 пройдет перед своей звездой лишь через 30-50 лет, хотя ее скрытый сосед может появиться в поле зрения телескопов раньше.

"Этот эффект аналогичен солнечным и лунным затмениям на Земле: они происходят не ежемесячно именно из-за наклона орбиты Луны", - пояснили исследователи.

Открытие также подвергает сомнению традиционные теории формирования "горячих Юпитеров". Обычно эти гиганты формируются вдали от звезды, где много льда, а затем мигрируют поближе.

В настоящее время существуют две версии такой миграции:

  • Жесткая - когда из-за столкновения или хаотичного выталкивания планета выходит на удлиненную орбиту, а затем звезда притягивает ее к себе.
  • Спокойная - когда планета медленно спиралевидно смещается внутрь вместе с газопылевым диском.

Наличие соседней планеты и расшатанная орбита TOI-2535 b указывают на более редкий, но очень интересный сценарий медленного вынужденного дрейфа, во время которого планеты длительное время гравитационно влияли друг на друга.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Ученые Планеты Астрономы
Новости
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Аналитика
Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир