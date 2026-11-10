Астрономы нашли первую "планету-призрака": телескоп NASA зафиксировал ее исчезновение

Группа астрономов под руководством ученых из Калифорнийского университета (UCLA) обнаружила первую в истории исчезающую планету. Газовый гигант TOI-2535 расположен на расстоянии около 1000 световых лет от Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном вестнике The Astrophysical Journal Letters .

TOI-2535 b принадлежит к классу "горячих Юпитеров" - больших газовых планет, вращающихся очень близко к своей звезде. Один полный оборот (планетарный год - прим. ред.) гигант совершает всего за 8,25 земных суток.

Как планета "скрывалась" от телескопов?

С апреля 2019 по март 2026 года космический телескоп NASA TESS фиксировал транзиты TOI-2535 b - моменты, когда планета проходит перед диском своей звезды и затеняет ее свет.

Однако ученые заметили странные аномалии в поведении космического тела:

Прохождения не подчинялись четкому графику и смещались по времени на период до 6 часов;

С каждым годом транзиты становились короче и менее глубокими;

В 2026 году планета полностью перестала проходить перед звездой так, чтобы ее можно было увидеть с помощью космических аппаратов.

Астрофизики доказали, что планета не взорвалась и не вылетела из системы. Она "спряталась" из-за гравитационного влияния невидимки-соседа.

Рядом с TOI-2535 b оборачивается еще одна массивная планета с наклонной орбитой. Их взаимная гравитация заставляет орбиты расшатываться. В результате орбита TOI-2535 b сместилась и вышла из прямой линии наблюдения телескопов.

Исчезающие транзиты TOI-2535 b (видео: UCLA)

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Редкое явление: тайна происхождения

Ученые отмечают: это самый экстремальный пример взаимодействия планет из тех, которые приходилось фиксировать. Оползень произошло настолько быстро, что прохождения прекратились прямо во время серии наблюдений.

По расчетам ученых, в следующий раз TOI-2535 пройдет перед своей звездой лишь через 30-50 лет, хотя ее скрытый сосед может появиться в поле зрения телескопов раньше.

"Этот эффект аналогичен солнечным и лунным затмениям на Земле: они происходят не ежемесячно именно из-за наклона орбиты Луны", - пояснили исследователи.

Открытие также подвергает сомнению традиционные теории формирования "горячих Юпитеров". Обычно эти гиганты формируются вдали от звезды, где много льда, а затем мигрируют поближе.

В настоящее время существуют две версии такой миграции:

Жесткая - когда из-за столкновения или хаотичного выталкивания планета выходит на удлиненную орбиту, а затем звезда притягивает ее к себе.

- когда из-за столкновения или хаотичного выталкивания планета выходит на удлиненную орбиту, а затем звезда притягивает ее к себе. Спокойная - когда планета медленно спиралевидно смещается внутрь вместе с газопылевым диском.

Наличие соседней планеты и расшатанная орбита TOI-2535 b указывают на более редкий, но очень интересный сценарий медленного вынужденного дрейфа, во время которого планеты длительное время гравитационно влияли друг на друга.