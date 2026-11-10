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NASA потеряла уникальный спутник: одна ошибка сорвала космическую миссию

16:19 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
NASA потеряла уникальный спутник: одна ошибка сорвала космическую миссию Амбициозная миссия NASA остановилась из-за сбоя в системе защиты спутника (фото: Starfish Space)
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Стартап из Сиэтла Starfish Space сообщил о потере спутника Otter 24C только через месяц после его запуска на низкую околоземную орбиту. Аппарат подвергся критическому техническому сбою во время подготовки к работе, и специалисты уже признали его невосстанавливаемым.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Space.

335-килограммовый спутник был запущен 1 октября на ракете SpaceX в рамках миссии Transporter-18.

Космический аппарат выполнял важную задачу для миссии NASA под названием SSPICY. Цель - отработка технологий для обслуживания, ремонта, заправки и снятия с орбиты космического мусора и нерабочих спутников.

Почему произошла авария?

В течение двухлетней миссии Otter 24C должен был приблизиться к четырем неработающим американским космическим объектам и провести их детальный визуальный обзор. Однако спутник так и не приступил к выполнению основных задач.

При подготовке аппарата к работе специалисты Starfish Space внезапно потеряли связь с ним и перестали получать телеметрию и другие данные.

Совместное расследование с участием NASA и производителя платформы Astro Digital обнаружило источник проблемы:

  • В системе аварийной защиты спутниковой платформы произошла ошибка;
  • Сбой полностью выключил радиопередатчик аппарата;
  • Выключение радиомодуля сделало невозможным повторное установление связи с Землей.

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Перспективы дальнейших разработок

Несмотря на потерю аппарата разработчики утверждают, что полученный опыт поможет устранить подобные риски в будущих версиях Otter.

Параллельно компания продолжает другой проект на низкой околоземной орбите с участием прототипа Otter Pup 2, выведенного в космос в июне 2025 года.

На прошлой неделе этот аппарат приблизился на расстояние 25 метров к частному спутнику ElaraSat компании Gilmour Space.

В настоящее время Otter Pup 2 готовится к завершающему этапу своей миссии - попытке исторической стыковки двух частных аппаратов на низкой околоземной орбите.

Пока подобные операции проводились лишь на значительно более высокой геостационарной орбите.

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