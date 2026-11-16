Один ядерный взрыв может уничтожить почти все спутники на орбите: что показало исследование

Новое исследование ученых из Университета Висконсин-Мэдисон и Принстонского университета показало, что один ядерный взрыв на высокой орбите может уничтожить практически все спутники на низкой околоземной орбите Земли в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Угроза для спутников на орбите

На низкой околоземной орбите вращаются более 13 000 спутников, обеспечивающих связь, интернет и прогнозы погоды. Новое исследование демонстрирует их уязвимость перед потенциальным ядерным взрывом в космосе.

Исследователи смоделировали последствия взрыва 1-мегатонной ядерной боеголовки на высоте 500 километров над Южной Атлантикой. В этом регионе, известном как Южно-Атлантическая аномалия, магнитное поле Земли необычно слабо.

Условия в этой зоне значительно усилили бы эффекты взрыва, задержав радиоактивные частицы в ловушке магнитного поля .

Спутники постоянно проходили бы через эту искусственную радиационную зону - это напоминало бы события после испытания Starfish Prime в 1962 году.

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Результаты симуляции и последствия

Согласно расчетам исследователей, учитывая активные спутники по состоянию на январь этого года, последствия взрыва были бы катастрофическими.

В конце первого дня взрыв вывел бы из строя 25 процентов всего флота спутников.

Через три дня не работало бы 78 процентов аппаратов.

Через неделю этот показатель вырос бы до 98 процентов.

Через 15 дней количество выведенных из строя спутников достигло бы 99,4 процента.

Даже в гипотетическом сценарии, если бы аппараты имели усиленную радиационную защиту, 99,3 процента спутников все равно вышли бы из строя в течение 30 дней.

В случае использования более слабой 100-килотонной боеголовки на нейтрализацию 99 процентов аппаратов понадобился бы круглый год.

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Проблема космического мусора остается?

Радиация стала бы не единственной опасностью. Потеря маневренности первыми поврежденными спутниками привела бы к опасным столкновениям на орбите.

Ученые оценивают примерно 20 столкновений в течение первых двух лет, а за 10 лет образовалось около 3 900 новых фрагментов космического мусора.

Восстановление орбитальной инфраструктуры стало бы очень сложной задачей, поскольку новым аппаратам пришлось бы выживать среди остатков радиации и обломков.