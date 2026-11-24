NASA створює шестиколісний місяцехід PROMISE із запасних частин та випробувального обладнання марсоходів Curiosity і Perseverance. Апарат із ядерним джерелом живлення планують запустити на Південний полюс супутника Землі наприкінці 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA .

Чому NASA збирає місяцехід із деталей марсоходів?

На Південному полюсі Місяця ніч триває близько 14 земних діб, а у деяких кратерах сонячне світло не з'являється взагалі. Тому звичайні сонячні панелі не зможуть забезпечити місяцехід енергією для тривалої роботи.

Щоб заощадити час і кошти перед запуском наприкінці 2028 року, інженери Лабораторії реактивного руху NASA збирають ровер PROMISE. Для цього використовують запасні льотні компоненти та наземне тестове обладнання марсоходів Curiosity і Perseverance.

Ровер матиме довжину близько 2,9 метра та масу приблизно 1025 кг. Його ходову частину створять на основі підвіски rocker-bogie, яка вже довела свою надійність на Марсі. На Південний полюс Місяця апарат має доставити посадковий модуль Blue Moon Mark 1 компанії Blue Origin.

Основна місія триватиме 18 місяців. За цей час PROMISE досліджуватиме поверхню, складатиме карти підповерхневих ресурсів і допомагатиме визначати безпечні місця для майбутніх посадок астронавтів.

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Як плутоній допоможе роверу пережити місячну ніч?

Замість сонячних панелей PROMISE отримає багатоцільовий радіоізотопний термоелектричний генератор (MMRTG), розташований у задній частині корпусу.

У NASA уточнили: це не ядерний реактор. Пристрій виробляє енергію завдяки природному розпаду радіоактивного плутонію-238, який постійно виділяє тепло.

Генератор перетворюватиме частину цього тепла на електроенергію - приблизно 110 ватів на початку місії. Решту тепла використовуватимуть для обігріву електроніки, акумуляторів і механізмів через спеціальні рідинні контури.

Таке живлення дозволить роверу працювати навіть у постійно затінених кратерах і переживати двотижневі місячні ночі. У цей час температура може опускатися нижче -129 градусів за Цельсієм.

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Як PROMISE шукатиме воду під поверхнею Місяця

Наукове обладнання ровера значною мірою запозичать у місяцехода VIPER. Головним інструментом стане бур TRIDENT від Honeybee Robotics. Він зможе заглиблюватися в місячний ґрунт на 1 метр, щоб вимірювати його температуру та міцність.

Разом із буром працюватимуть спектрометри MSOLO і NIRVSS, а також нейтронний спектрометр. Вони допоможуть виявляти водень та аналізувати речовини, що випаровуються, аби визначити, чи є в ґрунті водяний лід і чи можна його використовувати.

Крім того, PROMISE випробує новий космічний процесор HPSC і камеру Lunar Dashcam із прожекторами для руху у темряві. Її створили на основі камер, які використовували під час посадки марсохода Perseverance.

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Чому адаптувати марсіанські технології для Місяця непросто?

Використання готових компонентів не означає, що їх можна просто перенести з одного апарата на інший.

Як зазначають аналітики організації The Planetary Society, інженерам доведеться перевірити, чи витримають системи різкі перепади температур, дрібний електростатичний місячний пил і складні умови роботи на полюсі.

Окремим викликом стануть перевірки ядерної безпеки, які необхідно пройти перед запуском апарата з плутонієвим генератором.