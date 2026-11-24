Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление МИД и Минэнерго Украины и сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Алексей Ферапонтов занимает должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России – "Ростехнадзору".

По оценке украинской стороны, он причастен к действиям российских государственных структур, направленных на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля.

Украина ввела против Ферапонтова персональные санкции еще 12 февраля 2023 года. Соответствующее решение было закреплено указом президента №75/2023.

"В результате российской оккупации крупнейшая атомная электростанция Европы превращена в источник постоянной угрозы ядерной и радиационной безопасности", - говорится в совместном заявлении МИД и Минэнерго.

Именно поэтому, по утверждению украинской стороны, назначение Ферапонтова на одну из руководящих должностей в МАГАТЭ противоречит самому назначению этой организации.

Украина также указала на несоответствие кадрового решения статьи VII Устава МАГАТЭ. Она предусматривает, что при отборе работников агентства должны учитывать их профессиональную компетентность и добродетель, а также гарантирует независимость руководства и персонала от внешнего влияния.

Кроме того, в совместном заявлении отмечается, что назначение противоречит целям и духу резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантиям в Украине.

В министерствах напомнили, что ранее неоднократно обращали внимание руководства агентства на неприемлемость такого решения – как по дипломатическим каналам, так и публично.

Реакция Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига также раскритиковал назначение Ферапонтова. Он назвал его абсурдным и подчеркнул, что российское должностное лицо было непосредственно причастно к попыткам узаконить военную оккупацию Запорожской АЭС.

"Соучастник одного из величайших хищений и тяжких преступлений против ядерной безопасности теперь войдет в состав руководства МАГАТЭ. Такая слабость и отсутствие ценностей, безусловно, не то, в чем нуждается мир во время кризиса, когда принципиальное руководство является необходимым условием для соблюдения целей и принципов Устава ООН", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что поручил украинским дипломатам провести официальный демарш и передать ноту протеста.

Чего требует Украина

МИД и Минэнерго выразили категорический протест против назначения Ферапонтова и требуют его безотлагательной отмены.

Также Украина призвала государства-члены МАГАТЭ, прежде всего участников Совета управляющих, публично оценить это кадровое решение и использовать предусмотренные Уставом агентства механизмы для его пересмотра.

В Киеве отмечают, что соблюдение принципов ядерной безопасности, международного права и добродетели не может становиться предметом политических компромиссов.