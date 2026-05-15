NASA создала новый суперчип: он мощнее ПК и выдерживает космическую радиацию

NASA представила суперчип нового поколения. Устройство имеет мощность современного компьютера, однако способно выдержать самые суровые условия открытого космоса. Благодаря ему будущие корабли и роверы смогут самостоятельно принимать решения, анализировать научные данные прямо на борту и совершать сверхсложные посадки на Луну и Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Проект High Performance Spaceflight Computing (HPSC) направлен на создание "мозга" для автономных миссий будущего. Первые результаты тестирования, которые начались в феврале 2026 года в Лаборатории реактивного движения (JPL), оказались "потрясающими".

Что поразило ученых:

Производительность: чип работает примерно в 500 раз быстрее, чем любой устойчивый к радиации процессор, используемый сегодня.

Архитектура - это система на чипе (SoC), которая объединяет процессоры, сетевые системы и память в одном компактном модуле.

Гибкость: система является отказоустойчивой и многоядерной - это позволяет ей перераспределять ресурсы в случае возникновения ошибок в космосе.

Символическим началом испытаний стало электронное письмо "Hello Universe" (Привет, Вселенная), которое инженеры успешно отправили через новую систему, ссылаясь на классическую традицию программистов.

Суперчип NASA для исследования глубокого космоса (фото: Ryan Lannom, NASA)

Испытания "на выживание"

"Мы пропускаем эти новые чипы через жесткое испытание: проводим радиационные, термические и ударные тесты, а также оцениваем их работу во время имитации сложных сценариев посадки на другие планеты", - отметил Джим Батлер, руководитель проекта в JPL.

Особое внимание уделяют моментам приземления, когда компьютер должен обработать огромные объемы данных с датчиков за считанные секунды. Процессор уже успешно прошел симуляции реальных миссий NASA, справляясь с нагрузками, которые ранее требовали значительно большего и энергоемкого оборудования.

ИИ в глубоком космосе

Благодаря новому чипу, разработанному совместно с компанией Microchip Technology Inc., NASA планирует превратить космические аппараты в интеллектуальные системы.

Что ожидают получить исследователи:

Автономность: со встроенным ИИ корабли смогут мгновенно реагировать на неожиданные ситуации, когда задержка сигнала с Земли делает ручное управление невозможным.

Научную работу: аппараты смогут самостоятельно отсеивать неважную информацию, сохраняя и передавая на Землю только самые ценные открытия.

Поддержку астронавтов: технология станет ключевой для жилых модулей на Луне и Марсе, обеспечивая работу систем жизнеобеспечения и навигации.

Ожидается, что после финальной сертификации новый процессор станет стандартом для всех типов миссий - от орбитальных спутников Земли до зондов, которые отправятся к пределам Солнечной системы.