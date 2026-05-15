ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

NASA создала новый суперчип: он мощнее ПК и выдерживает космическую радиацию

18:34 15.05.2026 Пт
2 мин
Процессор демонстрирует производительность, в 500 раз превышающую мощность космических компьютеров
aimg Ольга Завада
NASA создала новый суперчип: он мощнее ПК и выдерживает космическую радиацию NASA испытывает чип с рекордной мощностью (скриншот: NASA JPL)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

NASA представила суперчип нового поколения. Устройство имеет мощность современного компьютера, однако способно выдержать самые суровые условия открытого космоса. Благодаря ему будущие корабли и роверы смогут самостоятельно принимать решения, анализировать научные данные прямо на борту и совершать сверхсложные посадки на Луну и Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Больше интересного: 6 000 новых миров в космосе: что показала самая большая карта экзопланет NASA

Проект High Performance Spaceflight Computing (HPSC) направлен на создание "мозга" для автономных миссий будущего. Первые результаты тестирования, которые начались в феврале 2026 года в Лаборатории реактивного движения (JPL), оказались "потрясающими".

Что поразило ученых:

Производительность: чип работает примерно в 500 раз быстрее, чем любой устойчивый к радиации процессор, используемый сегодня.

Архитектура - это система на чипе (SoC), которая объединяет процессоры, сетевые системы и память в одном компактном модуле.

Гибкость: система является отказоустойчивой и многоядерной - это позволяет ей перераспределять ресурсы в случае возникновения ошибок в космосе.

Символическим началом испытаний стало электронное письмо "Hello Universe" (Привет, Вселенная), которое инженеры успешно отправили через новую систему, ссылаясь на классическую традицию программистов.

NASA создала новый суперчип: он мощнее ПК и выдерживает космическую радиацию

Суперчип NASA для исследования глубокого космоса (фото: Ryan Lannom, NASA)

Испытания "на выживание"

"Мы пропускаем эти новые чипы через жесткое испытание: проводим радиационные, термические и ударные тесты, а также оцениваем их работу во время имитации сложных сценариев посадки на другие планеты", - отметил Джим Батлер, руководитель проекта в JPL.

Особое внимание уделяют моментам приземления, когда компьютер должен обработать огромные объемы данных с датчиков за считанные секунды. Процессор уже успешно прошел симуляции реальных миссий NASA, справляясь с нагрузками, которые ранее требовали значительно большего и энергоемкого оборудования.

ИИ в глубоком космосе

Благодаря новому чипу, разработанному совместно с компанией Microchip Technology Inc., NASA планирует превратить космические аппараты в интеллектуальные системы.

Что ожидают получить исследователи:

Автономность: со встроенным ИИ корабли смогут мгновенно реагировать на неожиданные ситуации, когда задержка сигнала с Земли делает ручное управление невозможным.

Научную работу: аппараты смогут самостоятельно отсеивать неважную информацию, сохраняя и передавая на Землю только самые ценные открытия.

Поддержку астронавтов: технология станет ключевой для жилых модулей на Луне и Марсе, обеспечивая работу систем жизнеобеспечения и навигации.

Ожидается, что после финальной сертификации новый процессор станет стандартом для всех типов миссий - от орбитальных спутников Земли до зондов, которые отправятся к пределам Солнечной системы.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата