6 000 новых миров в космосе: что показала самая большая карта экзопланет NASA

Спутник NASA TESS в течение восьми лет тщательно фотографировал ночное небо, фиксируя каждое изменение яркости далеких звезд. Ученые объединили эти фрагменты в одну гигантскую мозаику, которая стала наиболее полным атласом далеких миров, известных человечеству.

Шесть тысяч новых миров: статистика TESS

Чтобы создать изображение, астрономы объединили 96 отдельных наблюдений, сделанных спутником в период с апреля 2018 года по сентябрь 2025 года. Карта демонстрирует исчерпывающее многообразие космических объектов в нашем секторе галактики.

Синие точки: обозначают около 700 подтвержденных экзопланет, существование которых доказано другими приборами.

Оранжевые точки: обозначают более 5000 потенциальных планет, которые сейчас ждут финальной проверки.

Уникальные находки: среди найденных объектов есть планеты, вращающиеся сразу вокруг двух звезд.

Телескоп обнаружил 679 экзопланет (синие точки) и 5 165 потенциальных объектов (оранжевые точки). Сияющая дуга, проходящая через центр, - плоскость Млечного Пути (фото: NASA/MIT/TESS и Веселин Костов)

"За последние восемь лет TESS помог нам найти планеты всех возможных размеров - от крошечных, похожих на Меркурий, до великанов, больше Юпитера. Некоторые из них даже находятся в зоне пригодности для жизни, где на поверхности возможна жидкая вода. Это является решающим фактором в нашем поиске жизни за пределами Земли", - рассказывает Ребекка Хаунселл, научный сотрудник проекта TESS из Университета Мэриленда.

Как TESS видит невидимое?

Спутник использует сверхчувствительные инструменты для метода транзитной фотометрии. Аппарат в течение месяца фокусируется на большом участке космоса, отслеживая микроскопические колебания яркости звезд. Если свет звезды на мгновение тускнеет, это означает, что перед ней прошла планета.

На опубликованном изображении, кроме точек-планет, четко видно, что Млечный Путь выглядит как яркая дуга, проходящая сквозь центр снимка. Также на мозаике заметны Большое и Малое Магеллановы облака - соседние галактики, расположенные в сотнях тысяч световых лет от Земли.

Путь к главному открытию

Хотя 6000 найденных миров поражают воображение, ученые отмечают, что это только начало. Впереди - годы дополнительных исследований. Астрономы должны проанализировать атмосферу наиболее перспективных планет в "зоне жизни", чтобы найти там кислород, метан или другие признаки биологической активности.