ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

6 000 новых миров в космосе: что показала самая большая карта экзопланет NASA

13:13 15.05.2026 Пт
2 мин
За пределами Солнечной системы могут существовать планеты, пригодные для жизни
aimg Ольга Завада
6 000 новых миров в космосе: что показала самая большая карта экзопланет NASA TESS собрал самую большую карту потенциально пригодных для жизни миров (фото: NASA)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Спутник NASA TESS в течение восьми лет тщательно фотографировал ночное небо, фиксируя каждое изменение яркости далеких звезд. Ученые объединили эти фрагменты в одну гигантскую мозаику, которая стала наиболее полным атласом далеких миров, известных человечеству.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Больше интересного: Космические корабли теперь моделируют за секунды: что может новый ИИ от NVIDIA

Шесть тысяч новых миров: статистика TESS

Чтобы создать изображение, астрономы объединили 96 отдельных наблюдений, сделанных спутником в период с апреля 2018 года по сентябрь 2025 года. Карта демонстрирует исчерпывающее многообразие космических объектов в нашем секторе галактики.

Синие точки: обозначают около 700 подтвержденных экзопланет, существование которых доказано другими приборами.

Оранжевые точки: обозначают более 5000 потенциальных планет, которые сейчас ждут финальной проверки.

Уникальные находки: среди найденных объектов есть планеты, вращающиеся сразу вокруг двух звезд.

6 000 новых миров в космосе: что показала самая большая карта экзопланет NASAТелескоп обнаружил 679 экзопланет (синие точки) и 5 165 потенциальных объектов (оранжевые точки). Сияющая дуга, проходящая через центр, - плоскость Млечного Пути (фото: NASA/MIT/TESS и Веселин Костов)

"За последние восемь лет TESS помог нам найти планеты всех возможных размеров - от крошечных, похожих на Меркурий, до великанов, больше Юпитера. Некоторые из них даже находятся в зоне пригодности для жизни, где на поверхности возможна жидкая вода. Это является решающим фактором в нашем поиске жизни за пределами Земли", - рассказывает Ребекка Хаунселл, научный сотрудник проекта TESS из Университета Мэриленда.

Как TESS видит невидимое?

Спутник использует сверхчувствительные инструменты для метода транзитной фотометрии. Аппарат в течение месяца фокусируется на большом участке космоса, отслеживая микроскопические колебания яркости звезд. Если свет звезды на мгновение тускнеет, это означает, что перед ней прошла планета.

На опубликованном изображении, кроме точек-планет, четко видно, что Млечный Путь выглядит как яркая дуга, проходящая сквозь центр снимка. Также на мозаике заметны Большое и Малое Магеллановы облака - соседние галактики, расположенные в сотнях тысяч световых лет от Земли.

Путь к главному открытию

Хотя 6000 найденных миров поражают воображение, ученые отмечают, что это только начало. Впереди - годы дополнительных исследований. Астрономы должны проанализировать атмосферу наиболее перспективных планет в "зоне жизни", чтобы найти там кислород, метан или другие признаки биологической активности.

Еще больше интересного:

Украина начала запуск собственных спутников, - FT

SpaceX готовит запуск самой большой ракеты в мире: что известно о Starship V3

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата