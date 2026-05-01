Наконец-то +25: синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее тепло

16:10 01.05.2026 Пт
5 мин
Некоторые области потепление "накроет" быстрее других
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается комфортное потепление (фото иллюстративное: Getty Images)
Погода в начале мая "возьмется" наконец-то за ночные заморозки. Потеплеет в большинстве областей Украины, тогда как местами - может быть почти лето.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Движение воздушных масс: в ближайшие дни холодный воздух отступит на восток, а на смену ему придет тепло из Западной Европы.
  • Уход "минусов": 2 мая ночные заморозки еще будут сохраняться в большинстве областей (на юге - только на почве), но позже их вероятность существенно уменьшится.
  • Температурные лидеры: теплее всего будет на западе и севере Украины - благодаря влиянию поля высокого давления и отсутствию значительной облачности.
  • Дневные максимумы: на следующей неделе температура воздуха днем поднимется местами до +19...+25°С.
  • Ночной прогрев: с 7 по 10 мая ночные температуры станут значительно комфортнее - около +6...+13°С.
  • Осадки: до 7 мая в Украине будет преобладать сухая погода, однако позже вероятны необходимые для почвы небольшие дожди (местами - с грозами).
  • Кратковременное колебание: 9-10 мая возможно незначительное снижение температуры на 3-5 градусов, что соответствует климатической норме мая.

Правда ли, что на Украину надвигается тепло

– Наконец-то у нас есть хорошие оптимистичные новости. Особенно в плане повышения температурных показателей.

На выходных (2-3 мая, - Ред.) будет еще такая, "переходная стадия". Но все равно, уже с положительной тенденцией.

И следующая неделя уже будет более приятная, комфортная. С настоящими весенними значениями температуры.

В ближайшие трое суток холодный воздух, который формирует нашу погоду сейчас, начнет отступать в восточном направлении.

А из Западной Европы начнет распространяться теплая воздушная масса.

Отступят ли наконец-то ночные заморозки

– Завтра (в субботу, 2 мая, - Ред.) этот процесс только начнется. Поэтому ночные заморозки у нас еще остаются в воздухе в большинстве регионов. На юге - только на поверхности почвы они будут.

Но в воскресенье (3 мая, - Ред.) их уже станет значительно меньше.

И вообще, они уже постепенно будут прекращаться, вероятность их - уменьшаться.

Следующая неделя - так же, практически уже без них.

В каких регионах Украины будет теплее всего

– Дневная температура в Украине также будет повышаться. Ощутимее - в понедельник (4 мая, - Ред.). Уже будет так, действительно тепло, по-настоящему.

И еще интересно, что самыми теплыми будут запад и север страны.

За счет того, что они будут находиться в поле высокого давления. Там будет больше прояснений и более сухая погода.

Тогда как по югу и юго-востоку - еще местами пройдут небольшие дожди. Соответственно, будет несколько больше облачности.

Поэтому и дневной прогрев там не будет таким интенсивным, как на остальных территориях.

Что покажут столбики термометров на выходных

– По температуре, именно по показателям, то ближайшая ночь - вот эта - еще с заморозками. День - уже +10...+15°С.

Следующие ночи - на воскресенье, и на понедельник также - уже +1...+8°С. Надеемся, уже без заморозков.

Еще будут, конечно, наши специалисты уточнять. Но по предварительным расчетам - уже не должно их быть.

А если и будут, то, может, достаточно локальные. Не такого стихийного характера, как сейчас.

В дневные часы - уже +13...+18 градусов. В западных областях - до +23°С.

Что будет с осадками и температурой на следующей неделе

– В понедельник (4 мая, - Ред.) - также и в южных областях уже до +23°С.

Затем, 5-6 мая (во вторник-среду, - Ред.), уже такие, самые комфортные, пожалуй, будут дни. Без осадков.

Хотя 5 мая немного еще будет прохладнее юго-восток (за счет большей облачности).

6 мая в западных областях местами кратковременные дожди могут быть, грозы. Отдельные такие уже осадки теплого периода.

Но пока что - они достаточно такие, локальные там будут.

Температура в ночные часы +4...+10°С. Днем - вообще +19...+25. Наконец-то.

Такая ситуация и в дальнейшем, в принципе, будет похожей сохраняться.

Уже время от времени там будут чередоваться периоды без осадков с солнышком. То есть следующая неделя - достаточно такая, комфортная будет.

7 мая (в четверг, - Ред.), например, еще без осадков также. Только в западных областях - вот эти кратковременные небольшие дожди, с грозами.

8 мая (в пятницу, - Ред.) - в большинстве регионов они могут быть. Там уже будем уточнять, где именно. С приближением даты.

9 мая (в субботу, - Ред.) больше на Левобережье эти дождики уже возможны.

Но они - также необходимы. Потому что сейчас у нас будет такой период без осадков. И, в принципе, до этого у нас также эффективных осадков было не так уж и много.

Поэтому для увлажнения почвы - это сейчас необходимо, конечно, весной.

Но в температурном фоне - комфортном. Ночь с 7 по 10 число - в пределах +6...+13 градусов.

А в дневные часы уже +17...+24°С в большинстве регионов.

Немножко может быть определенное снижение 9-10 числа, но кратковременное. Буквально на 3-5 градусов от этой градации.

То есть это - уже не критично. И входит в весенние все нормы, майские.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
