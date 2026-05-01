Нарешті +25: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє тепло
Погода на початку травня "візьметься" нарешті за нічні заморозки. Потеплішає у більшості областей України, тоді як місцями - може бути майже літо.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
- Рух повітряних мас: найближчими днями холодне повітря відступить на схід, а на зміну йому прийде тепло із Західної Європи.
- Відхід "мінусів": 2 травня нічні заморозки ще зберігатимуться у більшості областей (на півдні - лише на ґрунті), але пізніше їхня ймовірність суттєво зменшиться.
- Температурні лідери: найтепліше буде на заході та півночі України - завдяки впливу поля високого тиску та відсутності значної хмарності.
- Денні максимуми: наступного тижня температура повітря вдень підніметься місцями до +19...+25°С.
- Нічний прогрів: з 7 по 10 травня нічні температури стануть значно комфортнішими - близько +6...+13°С.
- Опади: до 7 травня в Україні переважатиме суха погода, проте пізніше ймовірні необхідні для ґрунту невеликі дощі (подекуди - з грозами).
- Короткочасне коливання: 9-10 травня можливе незначне зниження температури на 3-5 градусів, що відповідає кліматичній нормі травня.
Чи правда, що на Україну насувається тепло
– Нарешті ми маємо гарні оптимістичні новини. Особливо в плані підвищення температурних показників.
На вихідних (2-3 травня, - Ред.) буде ще така, "перехідна стадія". Але все одно, вже з позитивною тенденцією.
І наступний тиждень вже буде більш приємний, комфортний. Зі справжніми весняними значеннями температури.
У найближчі три доби холодне повітря, яке формує нашу погоду зараз, почне відступати у східному напрямку.
А із Західної Європи почне поширюватися тепла повітряна маса.
Чи відступлять нарешті нічні заморозки
– Завтра (в суботу, 2 травня, - Ред.) цей процес тільки розпочнеться. Тому нічні заморозки в нас ще залишаються у повітрі в більшості регіонів. На півдні - тільки на поверхні ґрунту вони будуть.
Але в неділю (3 травня, - Ред.) їх вже стане значно менше.
І взагалі, вони вже поступово припинятимуться, ймовірність їх - зменшуватиметься.
Наступний тиждень - так само, практично вже без них.
В яких регіонах України буде найтепліше
– Денна температура в Україні також буде підвищуватись. Відчутніше - у понеділок (4 травня, - Ред.). Вже буде так, дійсно тепло, по-справжньому.
І ще цікаво, що найтеплішими будуть захід і північ країни.
За рахунок того, що вони перебуватимуть у полі високого тиску. Там буде більше прояснень і більш суха погода.
Тоді як по півдню і південному сходу - ще місцями пройдуть невеликі дощі. Відповідно, буде дещо більше хмарності.
Тому і денний прогрів там не буде таким інтенсивним, як на решті територій.
Що покажуть стовпчики термометрів на вихідних
– По температурі, саме по показниках, то найближча ніч - ось ця - ще з заморозками. День - вже +10...+15°С.
Наступні ночі - на неділю, і на понеділок також - вже +1...+8°С. Сподіваємося, вже без заморозків.
Ще будуть, звичайно, наші фахівці уточнювати. Але за попередніми розрахунками - вже не повинно їх бути.
А якщо і будуть, то, може, досить локальні. Не такого стихійного характеру, як зараз.
У денні години - вже +13...+18 градусів. У західних областях - до +23°С.
Що буде з опадами і температурою наступного тижня
– У понеділок (4 травня, - Ред.) - також і в південних областях вже до +23°С.
Потім, 5-6 травня (у вівторок-середу, - Ред.), вже такі, найкомфортніші, мабуть, будуть дні. Без опадів.
Хоча 5 травня трішки ще буде прохолоднішим південний схід (за рахунок більшої хмарності).
6 травня у західних областях місцями короткочасні дощі можуть бути, грози. Окремі такі вже опади теплого періоду.
Але поки що - вони досить такі, локальні там будуть.
Температура в нічні години +4...+10°С. Вдень - взагалі +19...+25. Нарешті.
Така ситуація і надалі, в принципі, буде схожою зберігатися.
Вже час від часу там будуть чергуватися періоди без опадів із сонечком. Тобто наступний тиждень - досить такий, комфортний буде.
7 травня (у четвер, - Ред.), наприклад, ще без опадів також. Лише у західних областях - ось ці короткочасні невеликі дощі, з грозами.
8 травня (у п'ятницю, - Ред.) - у більшості регіонів вони можуть бути. Там вже будемо уточнювати, де саме. Із наближенням дати.
9 травня (у суботу, - Ред.) більше на Лівобережжі ці дощики вже можливі.
Але вони - також необхідні. Тому що зараз у нас буде такий період без опадів. І, в принципі, до цього в нас також ефективних опадів було не так вже й багато.
Тому для зволоження ґрунту - це зараз необхідно, звичайно, навесні.
Але в температурному фоні - комфортному. Ніч з 7 по 10 число - в межах +6...+13 градусів.
А в денні години вже +17...+24°С у більшості регіонів.
Трішки може бути певне зниження 9-10 числа, але короткочасне. Буквально на 3-5 градусів від цієї градації.
Тобто це - вже не критично. І входить у весняні всі норми, травневі.
