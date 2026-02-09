ua en ru
Нардепу Гунько смягчили приговор за взятку: сколько лет назначила апелляция

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 16:23
UA EN RU
Нардепу Гунько смягчили приговор за взятку: сколько лет назначила апелляция Фото: Анатолий Гунько (facebook.com.sluganarodu.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда смягчила приговор нардепу Анатолию Гунько. Он отсидит за решеткой четыре года вместо семи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВАКС.

Отмечается, что в марте 2025 года суд первой инстанции назначил Гунько наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Апелляция ВАКС сегодня приняла решение.

"Действия обвиняемого переквалифицированы на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначено ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сказано в заявлении.

В остальной части приговор остался неизменным. Народного депутата Гунько взяли под стражу в зале суда.

Дело Гунько

Напомним, в августе 2023 года Анатолия Гунько уличили в получении взятки в размере 85 тысяч долларов за обещание предоставить бизнесмену государственные земли НААН в обработку.

Нардеп подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение предоставления государственной земли площадью 1700 га. За это предприниматель должен был передать 221 тысячу долларов.

После этого суд избрал меру пресечения Гунько. Народного депутата отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью выхода под залог.

В марте 2025 года Высший антикоррупционный суд признал его виновным по этому делу и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы, однако приговор был обжалован.

Кроме того, народного депутата Анатолия Гунько официально исключили из фракции "Слуга народа".

РБК-Украина также писало, что Анатолия Гунько и его сообщников подозревают в присвоении имущества НААН на сумму более 30 млн гривен из-за нелегального сбыта урожая.

