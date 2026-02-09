Нардепу Гунько смягчили приговор за взятку: сколько лет назначила апелляция

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда смягчила приговор нардепу Анатолию Гунько. Он отсидит за решеткой четыре года вместо семи.

Отмечается, что в марте 2025 года суд первой инстанции назначил Гунько наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Апелляция ВАКС сегодня приняла решение. "Действия обвиняемого переквалифицированы на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначено ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сказано в заявлении. В остальной части приговор остался неизменным. Народного депутата Гунько взяли под стражу в зале суда.