"Забыли" об имуществе на 8 млн гривен: глава облсовета и нардеп предстанут перед судом

Глава облсовета и его жена, действующий нардеп, которые не задекларировали имущество на более 8 млн гривен, предстанут перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ и собственные источники.

Источники издания рассказали, что речь идет о народном депутате из фракции "Слуга народа" Юлии Диденко и ее муже, главе Одесского областного совета Григории Диденко.

Согласно данным следствия, фигуранты не указали информацию об имуществе в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 годы.

Кроме того, прокурор САП подал иск о конфискации у супругов в пользу государства активов на почти 5 млн гривен, поскольку объяснить их происхождение они не могут.

Установлено, что именно на эту сумму Юлия и Григорий Диденко в 2021-2024 годах сделали взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

В октябре 2025 года им сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины), а уже в декабре следствие было завершено.

Что известно о Юлии Диденко

Юлия Диденко родилась 8 мая 1978 года в Донецке. Окончила факультет "управление трудовыми ресурсами" Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Народный депутат Украины IX созыва.

Фото: Юлия Диденко (facebook.com/ulia.didenko.122830)

С 2009 года занимается предпринимательской деятельностью в Одессе. В 2016 году основала и возглавила ООО "ФИРМА-СОФИЯ", которое занимается деятельностью гостиниц и подобных средств временного размещения.

Также Диденко работала в должности финансового директора венгерской компании Tantal-Plus KFT, которая занималась реализацией мяса индюков, и коммерческого директора ООО "Рекламное агентство "ВМЕСТЕ".

Что известно о Григории Диденко

Григорий Диденко родился 2 января 1978 года. Образование высшее. В 2001 году окончил Карпатский университет имени Августина Волошина в Ужгороде, финансист.

Фото: Григорий Диденко (facebook.com/oblrada.didenko)

С 2001 года занимал должность коммерческого директора компании "V plus K kft" в городе Тисавашвари (Венгрия). Был учредителем ООО "Альп" в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области и ЧП "Явор" в городе Донецке.

С 2016 года - учредитель ООО "Лезендар" в Одессе, учредитель и владелец ООО "Овидиополь-агро" в Овидиополе Одесской области, учредитель и владелец ООО "Мясоопторг 2019" в селе Троицкое Николаевской области.

В октябре 2020 года избран депутатом Одесского областного совета от партии "Слуга народа".