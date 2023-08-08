В Украине на взятке поймали нардепа Гунько и двух его сообщников

Украинские правоохранители подозревают народного депутата и двух его сообщников. Их поймали на получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о народном депутате от партии "Слуга народа" Анатолии Гунько.

Фото: украинского нардепа поймали на взятке (t.me/SBUkr)

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ и при содействии генерального прокурора на получении неправомерной выгоды разоблачены действующий народный депутат Украины и два его сообщника", - сказано в сообщении правоохранителей.

В САП отмечают, что по предварительной версии следствия, народный депутат вместе с сообщниками получил первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от частного предпринимателя якобы за аренду государственных земель.

В СБУ детализировали, что чиновник пытался "продать" землю Национальной академии аграрных наук.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений нардепу и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Скандалы с нардепами

Напомним, последние несколько месяцев в Украине продолжаются скандалы с народными депутатами Украины.

В частности, недавно СМИ выяснили, что нардеп Юрий Аристов от "Слуги народа" недавно ездил в отпуск на Мальдивы. Он отдыхал в дорогостоящем пятизвездочном отеле.

После этого парламентарий подал заявление о сложении мандата в Раду. Парламент поддержал такую инициативу.

Также сегодня Давид Арахамия решил начать процедуру исключения из фракции "Слуга народа" нардепа Богдана Торохтия. Его жена приобрела дорогостоющую недвижимость после начала полномасштабной войны, пока он получал компенсации на аренду жилья из госбюджета.