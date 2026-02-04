ua en ru
После дела о взятке: нардеп Гунько получил новое подозрение

Украина, Среда 04 февраля 2026 15:45
UA EN RU
После дела о взятке: нардеп Гунько получил новое подозрение Фото: Анатолий Гунько получил новое подозрение из-за схем с землями НААН (facebook.com.sluganarodu.official)
Автор: Сергей Козачук

Действующего народного депутата Анатолия Гунько и его сообщников подозревают в присвоении имущества Национальной академии аграрных наук на сумму более 30 млн гривен из-за нелегального сбыта урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также: "Забыли" об имуществе на 8 млн гривен: председатель облсовета и нардеп предстанут перед судом

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Анатолии Гунько.

В 2021-2023 годах он организовал схему использования подконтрольных сельхозугодий для выращивания и нелегальной продажи оптовых партий зерновых.

Речь идет о присвоении более 2,5 тысячи тонн агропродукции (подсолнечника и кукурузы) через сеть аффилированных компаний.

Для реализации сделки фигурант привлек депутата Киевского областного совета, двух руководителей госпредприятий НААН, доверенное лицо.

Участники схемы скрывали реальное количество собранного урожая, не отражая его в товаросопроводительных документах.

Объявление подозрения

Сейчас народному депутату и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ и НАБУ разоблачили нардепа на схеме с землей НААН на 30 млн гривен(t.me/SBUkr)

Дело Гунько

Напомним, в августе 2023 года Анатолия Гунько уже уличали в получении взятки в размере 85 тысяч долларов за обещание предоставить бизнесмену государственные земли НААН в обработку.

При этом суд избрал меру пресечения Гунько. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью выхода под залог.

В марте 2025 года Высший антикоррупционный суд признал его виновным по этому делу и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, однако приговор обжалуется.

Также народного депутата Анатолия Гунько официально исключили из фракции "Слуга народа".

Служба безопасности Украины НАБУ Суд Коррупция Депутати
