Нардепа Шевченко будут судить по делу о легализации более 9 млн гривен, - источники

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

Детали коррупционной схемы

По данным САП, следствие установило, что депутат пообещал представителям частной компании посодействовать в получении разрешений на перевозку минеральных удобрений через государственную границу.

За эту "услугу" на счет лица, приближенного к нардепу, перечислили значительную сумму средств.

Как выяснилось впоследствии, никакой реальной помощи политик не оказывал, а полученные деньги просто оставил себе.

Отмывание средств и покупка авто

Для легализации капитала была разработана схема с участием фирмы родственника нардепа.

Деньги перечисляли под видом оплаты за юридические услуги, после чего часть средств переводили на другие счета.

В конце концов третье лицо использовало эти финансы для приобретения автомобилей BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн гривен.

В дальнейшем депутат пользовался этими машинами, пытаясь выдать их за имущество, приобретенное благодаря легальному бизнесу.

Квалификация и наказание

Действия народного избранника квалифицированы по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация, "отмывание" имущества, полученного преступным путем).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Также предусмотрена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.