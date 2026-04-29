Нардепа Шевченко будут судить по делу о легализации более 9 млн гривен, - источники

Дело народного депутата, которого разоблачили на легализации более 9 млн гривен через покупку элитных автомобилей, направлено в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.
По данным САП, следствие установило, что депутат пообещал представителям частной компании посодействовать в получении разрешений на перевозку минеральных удобрений через государственную границу.
За эту "услугу" на счет лица, приближенного к нардепу, перечислили значительную сумму средств.
Как выяснилось впоследствии, никакой реальной помощи политик не оказывал, а полученные деньги просто оставил себе.
Для легализации капитала была разработана схема с участием фирмы родственника нардепа.
Деньги перечисляли под видом оплаты за юридические услуги, после чего часть средств переводили на другие счета.
В конце концов третье лицо использовало эти финансы для приобретения автомобилей BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн гривен.
В дальнейшем депутат пользовался этими машинами, пытаясь выдать их за имущество, приобретенное благодаря легальному бизнесу.
Действия народного избранника квалифицированы по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация, "отмывание" имущества, полученного преступным путем).
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Также предусмотрена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Напомним, в сентябре 2025 года ГБР завершило расследование дела нардепа Шевченко, которому инкриминировали государственную измену и завладение средствами предприятия путем обмана. Следствие установило факты его сотрудничества с представителями государства-агрессора.
В октябре того же года нардепа Шевченко разоблачили на "отмывании" более 9 млн гривен, когда НАБУ и САП официально сообщили ему о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем.
Уже в ноябре 2025 года стало известно, что нардеп Шевченко предстанет перед судом по совокупности обвинений в государственной измене, коллаборационной деятельности и мошенничестве в крупных размерах. За эти преступления политику грозит пожизненное заключение.